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出國旅行想將地雷降到最低　你不能省的6種必要花費

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▲旅行,出國,出遊。（圖／unsplash）

▲想要走遍世界，基本的概念要有。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

2個月的暑假期間，一定有許多民眾規劃旅行，除了要確認機票住宿之外，精算成本也是必要項目，但為了舒適且安全的旅行，在行前建議有6種花費不能省，在之前多花點心思，就可以有一趟美好愉快的回憶。

堅固的行李箱
很多人對於使用行李箱容易忽略，但其實一個行李箱事件，可以破壞整趟旅行，你不會想抵達國外之後，發現行李箱破裂或損壞，甚至無法完好保存你的物品，請選擇有口碑、堅固材質的行李箱，之前還有人因為跳鎖，把大半天時間花在旅館解鎖上。

▲旅行,出國,出遊。（圖／unsplash）

舒適的鞋款
內行人都知道，不要穿上全新的鞋子去旅行，因為在國外通常要花上大半時間走路，新鞋咬腳的機率相當高，而且這在旅程中相當煞風景，穿上平時已經習慣、長時間走路仍舒適的鞋子，對身體跟心理都好。

▲旅行,出國,出遊。（圖／unsplash）

個人安全
在旅行中時時刻刻都要小心，是所有人都知道的，但在出發前切記多做功課，看看是否在否些區域或值得注意的風險，如果在人多且不甚安全的地方，寧願找較安全的選擇，像是飯店的接駁服務或是專業導遊，多花點錢也值得。

獨特的體驗
在安全的前提下，多嘗試體驗各種事物，能為旅行的回憶更增加豐富度，像在泰國上烹飪課程，或是在柬埔寨的村落中畫畫，比起到觀光景點打卡留念，更有新奇與獨特感。

▲旅行,出國,出遊。（圖／unsplash）

行前保險
旅行中可能會有不可控制的因素，從班機航班、行李到意外受傷等，建議在出發前還是買保險以備不時之需，如果你正計劃較長且花費較高的旅行，更建議購買保險來「保護你的投資」。

▲旅行,出國,出遊。（圖／unsplash）

網路服務
不只是上網打卡PO照片用，外出旅遊有很多資料與地圖，都可以在網路上查詢到，如果迷路或想尋求幫助，網路服務可以快速解決一些小事，使用價值絕對大於成本。

關鍵字：

旅行, 生活, 必要花費
fashion.net

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