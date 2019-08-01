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風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

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▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲青銅材質Black Bay Bronze搭配石板灰色織紋錶帶款，128,500元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

盛夏來臨，又是鐘錶界潛水錶的主力時節，TUDOR（帝舵表）年度新款的關鍵字正是「潛水錶」，繼續壯大Black Bay系列錶款陣容，並以60年代曾為美軍開發潛水錶為靈感打造Black Bay P01腕錶；另一關鍵字是「S&G黃金鋼」，雙色設計更時髦。

TUDOR於2016年奪得日內瓦鐘錶大賞「小指針」獎的Black Bay系列，繼巧克力棕色面盤的Black Bay Bronze腕錶，今年推出石板灰色調的款式，面盤非單一色調，而是以漸變的石板灰色展現層次感，配備黑色磨砂皮錶帶或石板灰色織紋錶帶。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲Black Bay Chrono S&G黃金鋼錶搭配棕色真皮拆卸式軍錶帶，178,500元。

「S&G黃金鋼」也成為Black Bay設計重點，旗下計時碼錶推出Black Bay Chron S&G錶款，分別以精鋼錶殼搭配金色按鈕，共有搭配黃金鋼錶帶、黑色織紋錶帶，以及有兩種風貌的棕色真皮拆下式軍錶帶等3種款式。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲Black Bay 32 S&G黑色漆面款（上）125,500元，Black Bay 41 S&G磨砂香檳色面盤款132,500元。

錶徑32毫米、36毫米與41毫米的Black Bay三針鍊帶腕錶也搶搭黃金鋼流行，TUDOR特別為此系列設計新款五排鍊節的黃金鋼錶帶，每個尺寸均有黑色漆面與磨砂香檳色等2種面盤，提供更多元的選擇，也適合配成對錶。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲靈感源自60年代為美軍開發潛水錶的Black Bay P01腕錶，未定價。

過去珍貴的歷史資產，是TUDOR靈感發想的寶庫，預計8月底登台的Black Bay P01腕錶，即受1967年品牌應美軍技術規格要求開發的潛水錶啟發而生，錶冠與原創錶款相同都位於4時位置，特殊之處是12時方向的移動末端鍊節，為雙向旋轉外圈的鎖定系統，具實用功能，也為錶款添話題性。

關鍵字：

TUDOR, 帝舵表
fashion.net

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