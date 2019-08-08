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《我們不能是朋友》劇情最高潮！惟惟掰了論及婚嫁男友，只有投資自己不會騙人！

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嬌蘭 。（圖／記者廖明慧攝）

▲周惟惟充滿輕熟系魅力，對工作及生活認真負責的態度已成為新一季的流行指標。(圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

台劇熱潮《我們不能是朋友》挑戰男女之間的道德尺度，偷情、劈腿的禁忌話題引發網友不斷討論，尤其郭雪芙飾演的女主角周惟惟，明明已有男友卻和男主角褚克桓糾纏不清，曖昧不明的情愫挑動網民神經，引發正反兩派爭議！繼兩位主角滾床單失策之後，最新一集迎接新高潮「周惟惟」終於掰了交往3年的男友，面對褚克桓的追求卻仍然打模糊牌，雙方的前任反覆糾纏，超虐橋段讓網友崩潰揪心，再度掀起熱議！

睽違4年再度出演台劇的郭雪芙，這次挑戰充滿爭議的角色，飾演周旋在兩個男人之間的周惟惟，為詮釋愛恨糾葛演技大爆發，讓人對過去以清新形象著稱的女神郭雪芙刮目相看，話題指數再飆升。

嬌蘭 。（圖／記者廖明慧攝）

▲周惟惟詮釋愛恨糾葛演技大爆發，讓人對過去以清新形象著稱的女神郭雪芙刮目相看。

郭雪芙演技進化美出新高度　唯一不變的是4K鏡頭下的好膚質

▲▼郭雪芙晉升國際芙。（圖／品牌提供）

郭雪芙以嬌蘭台灣代言人身分前往法國參加新品活動，成為全場唯一亞洲代表。

雖然劇情走向越演越烈，但不可否認在劇中充滿輕熟系魅力的周惟惟，從頭到腳的特色單品，劇中穿搭、妝容屢屢引發高討論度、甚至讓品牌大發女神財，像是狂追唇膏色號、加開停產單品等已成為新一季的流行指標，爆款魅力再度證明郭雪芙女神地位及人氣不墜。

BUT！！最讓觀眾佩服的是，郭雪芙走紅多年，清純臉蛋卻十年如一日，彷彿歲月不曾在她臉上留下痕跡，即使用高清版觀看，好膚質依然完美無瑕，讓粉絲紛紛敲碗要求郭雪芙公布私底下的保養祕訣。

嬌蘭 。（圖／記者廖明慧攝）

▲雪芙的愛用蜂王乳系列保養品，由左至右雙精瓶、小金瓶、小蜂巢。

雪芙下戲後的私人保養術學起來！

雖然劇中的惟惟是小資女，一天只能花150元，但戲外的雪芙在保養上多有琢磨，一定要選到品質最好、也最有效的產品。因為只有投資自己，成果是不會說謊，也無法被奪走的。工作緣故，雪芙長時間需要搭飛機巡迴各地，肌膚容易乾荒缺水、不穩定，睡眠不足也會造成水腫問題，因此非常在意保養品是否能有效率且有效果！而這些年她都選用嬌蘭皇家蜂王乳修護系列，透過源自大自然的天然修護力，撐住她在4K鏡頭下的澎潤美肌。

▲▼嬌蘭蜂王乳業配。（圖／品牌提供）

蜂王乳雙導精華，1滴雙精華，同步煥膚緊緻。

郭雪芙先前就曾分享日常保養步驟，除了自製薄荷葡萄柚黃瓜水，補充身體水分與維他命Ｃ！保養品方面首推最有效率的皇家蜂王乳雙導精華，一瓶包含兩種科技、兩種功效的雙精瓶能同時達到煥膚與拉提的效果。其中金黃色的天然複合酸會一點一點漸進釋放，達到溫和煥膚的功效；另外，乳黃色的珍貴烏埃尚島黑蜂蜂王乳精萃，則會帶來無可比擬的絕佳療癒力，由內而外層層修護。一罐產品有兩罐的功效，其實戲外的惟惟也還是非常精打細算的！

雪芙的機上保養也加碼公開！

Credit: @郭雪芙Kuo Hsueh Fu

這幾年拍戲、主持綜藝節目當空中飛人，面臨不同的氣候與多變的環境，雪芙也公開他的機上保養。機上保養一字排開都是嬌蘭的保養品，雪芙果真是嬌蘭的鐵粉！在高空缺水的環境下，她會使用美容儀結合按摩手技，加上秘密法寶嬌蘭「皇家蜂王乳平衡油」維持肌膚的最佳狀態。近年保養步驟加上美容油修復肌膚已經是顯學，但小金瓶水感輕盈秒滲透的產品特性，更是各種膚質都該來一罐的神級美容油！除了當作保養步驟替肌膚缺水補水、缺油補油完美重建平衡美肌，平衡油加一滴在底妝內，也能加乘上妝後的質感，讓底妝閃耀光澤。不管怎麼說，繼續支持台灣出產的好戲，並且持續投資自己才是不變的真理！

《我們不能是朋友》 播出時間
5/31起每週五晚間10點 台視
6/2起 每週日晚間8點 八大戲劇台
6/9起 每週日晚間9點30分 八大綜合台

雪芙愛用蜂王乳系列產品試用申請 http://bit.ly/2T9Hir1

關鍵字：

嬌蘭, 郭雪芙, 我們不能是朋友, 周惟惟
fashion.net

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