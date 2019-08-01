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「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

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記者張妤瑄／台北報導

日系平價服飾品牌UNIQLO（優衣庫）與美國潮流塗鴉大師KAWS合作多年，今夏官方宣布是雙方「最後一次聯名」，引爆「喪屍搶購」畫面。如今，UNIQLO宣佈補貨日期，8月16日再次開賣！

▲KWAS UT 。（圖／翻攝自UNIQLO 粉絲專頁）

▲KWAS UT 。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

▲UNIQLO x KAWS最後聯名確定補貨上市。（圖／翻攝自UNIQLO TAIWAN粉絲專頁）

KAWS與UNIQLO合作多年，甚至與《花生漫畫》（PEANUTS）史努比、芝麻街（Sesame Street）合作，「最後一回」KAWS:SUMMER系列回歸經典，BFF角色、解剖版都出爐，才讓潮人如此瘋狂。

▲6月3日開賣當天，大陸門店出現「喪屍搶貨潮」，防盜門剛開，門外的人就蜂擁而入。（圖／翻攝自網路）

上回6月3日開賣當天，大陸門店出現「喪屍搶貨潮」，鑽門縫入內搶買；台灣則是開賣十分鐘就出現款式斷碼情形，且中午就幾乎銷售一空，只剩少許零碼尺寸。

▲男裝系列皆為NT$590元，男女皆可穿；童裝系列為NT$390元。（圖／品牌提供）

▲托特包的靈感，來自於Kaws最愛的作品，售價 NT$590。（圖／品牌提供）

雖然官方宣布大人T恤、童裝T恤與托特包共14款補貨到，與8／16（周五）的再次開賣時間，讓粉絲們很激動，留言「國民制服穿起來」、「又有機會了，收藏！」。但搶購之前，要注意此次限定的購買規則，包含「每人單筆消費」、「每款限購一件」的原則。

關鍵字：

UNIQLO, 優衣庫, 平價時尚, 快時尚, KAWS, UT, 聯名, 限量
fashion.net

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