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就要周湯豪色！潮人必買「螢光綠」運動裝　還有礦物粉末補充能量

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▲UA。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR搶搭螢光綠熱潮。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

螢光綠可以說是今夏最夯配色，穿上以後秒變潮人。知名運動品牌UNDER ARMOUR（UA）就搶搭熱潮，最新推出搭載「RECOVER礦物修復科技」的螢光綠單品，具備科技和運動性能，勢必讓你失心瘋買一波！

▲UA。（圖／品牌提供）

▲UA。（圖／品牌提供）

▲長袖上衣配備礦物修復科技印花NT$1,480；長褲NT$4,080。（圖／品牌提供）

今夏藉著周湯豪一首《I Go》，螢光綠火速成為最潮配色，品牌也在本次OFF-Season休閒系列中，以螢光綠貫穿所有運動單品，包括外套、褲裝等。另外，更配備有最新機能塗層礦物修復科技印花，內含多種天然礦物粉末，能吸收身體散發的熱量，再給予能量回饋、幫助身體快速代謝、完成修復，堪稱性能和時尚兼具的潮物。

在設計細節方面，螢光綠長袖上衣的背部寫上了品牌精神標語「Make all athletes better through passion, design, and the relentless pursuit of innovation.」（通過努力，設計和對創新的不懈追求，讓所有運動員變得更好）作為設計巧思。

▲UA。（圖／品牌提供）

▲UA。（圖／品牌提供）

▲UA。（圖／品牌提供）

▲連帽外套提供無線藍芽耳機隱藏口袋NT$4,280。（圖／品牌提供）

短袖上衣可輕鬆將整件衣服摺疊後收納至左胸口袋中，不論是運動或是外出都極具收納便利性。而考量到休閒時的使用需求，長袖連帽外套特別設計能放置無線藍芽耳機的隱藏口袋，更有多處暗釦能簡單脫卸帽子與衣袖，適合邊運動邊聽歌的你。目前已經在全台門市開賣，潮人們快點搶購一波。

▲UA。（圖／品牌提供）

▲UA。（圖／品牌提供）

▲女士外套帥度爆表NT$4,080；長袖上衣NT$1,480。（圖／品牌提供）

同樣走螢光配色的單品還有VANS與Opening Ceremony全新聯名Slip-On PVC 系列，半透明以及防水材質設計，穿上腳直接露出襪子，備受潮人矚目。本系列目前也已經開賣，售價約NT$2,100，看來螢光狂潮會越演越烈。

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關鍵字：

螢光綠, UNDER ARMOUR, UA, 運動服, 周湯豪, VANS
fashion.net

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