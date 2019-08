就要周湯豪色！潮人必買「螢光綠」運動裝　還有礦物粉末補充能量

▲UNDER ARMOUR搶搭螢光綠熱潮。(圖/品牌提供)



記者鮑璿安/台北報導

螢光綠可以說是今夏最夯配色,穿上以後秒變潮人。知名運動品牌UNDER ARMOUR(UA)就搶搭熱潮,最新推出搭載「RECOVER礦物修復科技」的螢光綠單品,具備科技和運動性能,勢必讓你失心瘋買一波!

▲長袖上衣配備礦物修復科技印花NT$1,480;長褲NT$4,080。(圖/品牌提供)

今夏藉著周湯豪一首《I Go》,螢光綠火速成為最潮配色,品牌也在本次OFF-Season休閒系列中,以螢光綠貫穿所有運動單品,包括外套、褲裝等。另外,更配備有最新機能塗層礦物修復科技印花,內含多種天然礦物粉末,能吸收身體散發的熱量,再給予能量回饋、幫助身體快速代謝、完成修復,堪稱性能和時尚兼具的潮物。

在設計細節方面,螢光綠長袖上衣的背部寫上了品牌精神標語「Make all athletes better through passion, design, and the relentless pursuit of innovation.」(通過努力,設計和對創新的不懈追求,讓所有運動員變得更好)作為設計巧思。

▲連帽外套提供無線藍芽耳機隱藏口袋NT$4,280。(圖/品牌提供)

短袖上衣可輕鬆將整件衣服摺疊後收納至左胸口袋中,不論是運動或是外出都極具收納便利性。而考量到休閒時的使用需求,長袖連帽外套特別設計能放置無線藍芽耳機的隱藏口袋,更有多處暗釦能簡單脫卸帽子與衣袖,適合邊運動邊聽歌的你。目前已經在全台門市開賣,潮人們快點搶購一波。

▲女士外套帥度爆表NT$4,080;長袖上衣NT$1,480。(圖/品牌提供)

同樣走螢光配色的單品還有VANS與Opening Ceremony全新聯名Slip-On PVC 系列,半透明以及防水材質設計,穿上腳直接露出襪子,備受潮人矚目。本系列目前也已經開賣,售價約NT$2,100,看來螢光狂潮會越演越烈。

