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傷臉傷荷包！最常見的5大敷臉NG行為　加溫面膜、泡澡時敷都不OK

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▲傷臉傷荷包！常見的5大敷臉NG行為 。（圖／翻攝IG）

▲敷面膜是許多女生愛用的美肌保養法，但敷錯可得不償失。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

記者張毓容／綜合報導

台灣人愛敷面膜的程度簡直世界聞名，不僅每年用掉的面膜超過上億片，面膜市場成長率更是名列全球前幾名，根本堪稱台灣經濟奇蹟之一了吧！但敷面膜時有些NG行為可是會讓你白敷一場，甚至可能造成肌膚傷害，傷荷包又傷臉，不可不小心，快來看看這5大NG敷臉行為，你做過哪些？

▲傷臉傷荷包！常見的5大敷臉NG行為 。（圖／翻攝IG）

 ▲敷面膜前應先做過敏測試，避免敷上臉才發現不適。(圖／翻攝IG@ahc.official)

NG 1：面膜直接敷上臉
每個人膚質不同，甚至同一人每天的肌膚狀況也會有所不同，若沒先做測試，敷了才發現過敏、紅腫，皮膚沒變好反而更糟糕，那可得不償失。因此，許多皮膚科醫師和保養老師都建議使用面膜時，務必先將面膜裡的精華液塗在手臂內側，確認無過敏、紅腫反應後再敷上臉。

 NG 2：泡熱水為面膜「加溫」
天氣比較冷的時候，有些人為了避免敷臉時會有冰涼感，會把面膜先泡到熱水裡溫熱再拿來敷臉，或許你也做過，但這個動作要小心！因為面膜所含成分種類組成繁多，基本上建議常溫置於陰涼處保存，以免造成成分不安定，產生變化；尤其美白面膜需要特別注意，如果加熱可能會破壞面膜裡的成分。

▲傷臉傷荷包！常見的5大敷臉NG行為 。（圖／翻攝IG）

 ▲敷面膜時間最好按照產品的建議說明使用，最長也盡量別超過20分鐘。(圖／翻攝IG@mybeautydiaryid)

NG 3：面膜敷越久越有效
有些人會敷著面膜做事、睡覺，一不小心就敷了半小時、一小時，甚至敷到隔天睡醒，然而敷臉時間大多以10~15分鐘左右為佳，拿下來前還保有一點濕濕的感覺，才能保有最好效果。如果時間太久導致水份蒸發，反而達不到保濕效果，因此最好參照產品建議說明時間使用，最長也盡量別超過20分鐘。

NG 4：泡澡時邊敷面膜
洗澡、泡澡時浴室裡有大量水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，導致有些局部敷不到面膜，會讓效果大打折扣。面膜最佳敷用時間推薦在洗澡後30分鐘內，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。

▲傷臉傷荷包！常見的5大敷臉NG行為 。（圖／翻攝IG）

 ▲不想白敷一場，敷臉後要記得擦上乳液或乳霜幫助鎖水。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

NG 5：敷完面膜就結束保養
一般片狀面膜大多使用精華液劑型幫助保濕，但通常脂質含量少、滋潤度不會太高，因此敷完面膜後，可輕輕按摩幫助精華液吸收，後續建議還是要擦上平常使用的乳液、乳霜類來幫助鎖住水分。

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關鍵字：

敷臉, 敷面膜, 面膜, NG, 誤區, NG行為, 傷臉, 保養
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