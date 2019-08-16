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衝泰國必玩「暹羅水陸樂園」　7層樓高彩虹滑水道、吊掛式雲霄飛車絕對嗨翻

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▲水上樂園。（圖／柯夢波丹提供）

最近幾年越來越多人會前往泰國旅行，親切的旅遊氛圍、各種優秀景點、開胃又超讚的美食還有好買到不行的市集……都是讓人著迷的種種原因！不過夏天到泰國旅遊，可能會因為悶熱天氣而感到燠熱，COSMO Angel就來推薦女孩們一個超消暑的景點，除了到處逛逛之外，也要清涼一下！那就是泰國最大、最有名氣的遊樂園「暹羅樂園（Siam Park City）」！

雙層旋轉木馬

▲水上樂園。（圖／柯夢波丹提供）

暹羅樂園最好拍的景點莫過於這個雙層旋轉木馬！夜幕低垂時燈光一點亮，就像是小型的熱鬧城堡一般，滿足每個人從小到大的樂園夢，一定要看到這一幕呀！

水上樂園好好玩！

▲水上樂園。（圖／柯夢波丹提供）

曾經擁有金氏世紀紀錄「最大人造水上樂園」的殊榮，暹羅樂園的水上樂園真的一定要來一次呀！世上最大的假海讓你可以享受沁涼的快感，不能去海邊？那就來這裡假裝一下渡假感覺！

▲水上樂園。（圖／柯夢波丹提供）

▲水上樂園。（圖／柯夢波丹提供）

或是三層樓高的多層滑水道、七層樓高超美的彩虹溜滑梯⋯⋯暹羅樂園的水上樂園是不是越看越好玩！夏天這麼熱，來泰國玩一定要把暹羅樂園排進去，又消暑又好玩，最美的那件比基尼快點拿出來啦！

【暹羅樂園】（Siam Park City）

▲水上樂園。（圖／柯夢波丹提供）

■地點：泰國曼谷Khan Na Yao

■特色：懸吊式雲霄飛車、金氏世界紀錄「世界最大人造海」

■刺激度：★★★★

■票價：約NT$610元

文／柯夢波丹　圖／SIAM PARK CITY

菲律賓網美水上天堂在這裡！巨型「充氣水上樂園」妳想的到的全都有~巨無霸獨角獸溜滑梯、向日葵造型陽傘海怎麼拍都超完美！

出國最強！「７招行李收納術」讓妳出國也能超輕便~東西再多也能全部裝進行李箱！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 泰國, 暹羅水陸樂園, 滑水道, 雲霄飛車
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