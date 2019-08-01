41公斤陳妤露超美川字線　發夢想「增重養肌」目標45



▲陳妤超愛運動，每周固定運動2次以上，以各種有氧運動為主，但最近愛上「抱石」，靠室內攀岩運動練美背線條。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

陳妤今年（2019）陸續演出《與惡的距離》、《國際橋牌社》，忙了一整年零休假，最近趁著新短片開拍前夕，把生活步調慢下來。愛運動的她，今（8／1）受到PUMA邀請出席DO YOU強悍女力運動挑戰，她透露最近想「增重養肌」的目標，想趁休假「好好運動」、「好好吃」，讓體重從41公斤的體重增到45公斤。

▲陳妤想趁休假期間「增重增肌」。（圖／記者李毓康攝）



陳妤笑說：「雖然聽起來很欠打，但我要跟大家講一下，我不高，我真的有在矮，所以41公斤是正常！」至於到底多矮？自招：「微謊報是158公分。」

▲陳妤自招平常選運動服的習慣是「好看就好」。（圖／記者李毓康攝）



有穩定運動習慣的陳妤，穿短版運動內衣，腹肌線條超美，她表示：「我運動不太是為了維持身形，而是因為喜歡運動，不動覺得哪裡不對勁，一個禮拜一定要運動兩次以上，最近迷上的是『抱石』，類似室內攀岩的運動，但跑步、游泳則是平常一直都有在穩定運動的項目。」

▲陳妤對「背肌」線條毫無抵抗力。（圖／記者李毓康攝）



陳妤說自己的運動裝備是「好看就好」，並笑自己滿膚淺的，但這回穿上PUMA新一季的運動服，覺得螢光黃色拼接粉紅色的撞色設計很好看，所以很喜歡。訓練時，最在意哪個部位的肌肉？她回答「背肌」，並說去抱石時，曾看到別人的女生的背肌很美，會讓她「忍不住停下來欣賞，等她爬完我再來」，對美背完全沒有抵抗力。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 上午 5:55 張貼

PUMA此次最新發表兩款鞋款，陳妤腳上穿的Weave XT訓練鞋，該款以拳擊運動為靈感，鞋面上的編織細節，能提升律動靈活度與步伐彈性，耐磨橡膠大底有強勁抓地力與耐久性，很適合快節奏的腳步律動或是高強度的重訓課程。

▲Weave XT女力訓練戰履，售價NT$2,680元。（圖／品牌提供）



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另一款為LQD CELL Shatter，是CELL 2.0升級版鞋款，結合PROFORM輕量超彈力中底，帶來高度穩定性與避震緩衝效果；外型則搭配螢光粉紅與螢光黃的配色，在訓練時絕對搶眼。

▲女力螢光怪獸勁履LQD CELL Shatter，售價NT$3,280元。（圖／品牌提供）

