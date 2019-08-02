林依晨印花襯衫洋裝穿上身　秒變80年代優雅巴黎女



▲林依晨穿的Sandro 2019秋冬系列，來搶先逛逛吧！（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

林依晨近日在台北悠閒度日，專心休假準備懷孕大事，把生活步調調慢後，日前出席《小女花不棄》台灣開播記者會，穿著法國品牌Sandro今年（2019）秋冬新款黑色印花百褶裙登場，古典優雅的80年代巴黎風格，讓女神看起來更有氣質、渾身散發溫柔美。

▲林依晨日前現身《小女花不棄》上檔記者會時，穿著Sandro 2019秋冬系列印花洋裝，混身散發溫柔氣質美。（圖／記者屠惠剛攝）



法國時尚品牌Sandro在台發表秋冬新裝，系列中用了許多懷舊的80年代元素，千鳥格紋、威爾斯格紋、金銀絲線花卉圖騰等，用經典但強烈的元素形塑嫵媚率性的脫俗女人。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 上午 5:10 張貼

80年代的優雅巴黎味，柔媚卻又同時有女力的剛強面貌，鏡面鉚釘無所不在，成為丹寧夾克、洋裝上的裝飾，閃爍光澤卻又充滿個性感。

▲80年代的古典優雅韻味，柔美又不失剛毅氣息。（圖／品牌提供）



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秋冬開始，Sandro捨棄了以往常強調的運動感，改走美國德州的西部牛仔風格，流蘇元素、大地色與黑色系交織印花的設計、西部風格的中長靴等，讓女人穿上後，輕鬆詮釋自由勇敢的味道。

▲帥氣西部牛仔風格也是秋冬強調重點之一。（圖／品牌提供）