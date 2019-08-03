護唇「地雷」別踩！做錯這些，塗再美的唇膏也沒用

▲別怪唇膏不顯色，有時候是你的唇部保養沒做好。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、etudehouseofficial，以下同）

編輯/ Lily

買了好多支唇膏，為什麼塗在唇上總是不對勁？有時候不是色號的問題，可能是你的天生唇色。只懂得塗護唇膏還不夠，一些錯誤習慣容易讓雙唇黑色素沉澱，也難怪塗再美的顏色也不如預期，以下5個地雷千萬別踩！

1. 不要舔嘴唇

有時候覺得嘴唇乾乾的，下意識就會用舌頭舔一下，雖然好像真的滋潤了雙唇，但這個動作卻把唇上水分一起舔走了，導致雙唇水分流失，越舔越乾，乾燥缺水的嘴唇更容易讓黑色素沉澱。



▲唇部肌膚其實很嬌貴，要溫柔對待。

2.太用力去除角質

雙唇上的角質只有薄薄一層，所以去除角質的手法一定要輕柔，有時太心急反而會傷害雙唇。最好的方式就是在唇邊畫圈慢慢按摩，溫水擦拭後再敷上唇膜就萬無一失。

3.挑錯護唇膏

有的護唇膏越塗越乾，挑選護唇膏時，成分是一大重點，選擇含有椰子油、乳木果油和橄欖油成分，都能幫助雙唇補水。

▲唇膏試在手上不準，你的雙唇底色才是關鍵。

4. 嘴唇沒有防曬

外出要塗抹防曬已經是基本常識，那麼唇部呢？雙唇最能吸收紫外線，所以挑選唇膏時，最好挑選具有防曬功能的唇膏，全力杜絕黑色素沉澱。

▲卸唇妝一定要卸兩次以上，千萬不能隨便帶過。

5. 唇妝沒卸乾淨

如果你每天都有塗唇彩的習慣，卸妝這件事情一定得仔細，雙唇殘留的唇膏色素累積在雙唇，黑色素就會隨之累積，雙唇顏色會越來越暗沉，難怪塗什麼顏色都不好看。

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