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林志玲飄逸洋裝洩纖瘦體態　多吃點拚baby呀～

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▲▼林志玲 。（圖／翻攝林志玲IG）

▲林志玲現身日本街頭，穿Blumarine 2019早秋系列蕾絲長洋裝。（圖／翻攝chiling.lin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲日前現身日本街頭，身穿義大利品牌Blumarine 2019早秋系列蕾絲長洋裝，帶有鏤空透視細節，以及飄逸的設計，讓她仙氣飄飄，網友好奇掌鏡人是否是老公「放浪兄弟」成員Akira，期待兩人釋出更多甜蜜合影，不過更多網友認為她太瘦了，要多吃點準備生baby。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝林志玲IG）

▲林志玲常穿柔美感洋裝，在英國拍攝浪琴宣傳照時穿Alberta Ferretti入鏡。

名模出身的林志玲，向來喜歡優雅浪漫的裙裝，私下休閒穿搭也常以長裙示人。例如到英國拍攝浪琴表宣傳照時穿Alberta Ferretti洋裝甜美入鏡，這回到日本又選行走間飄逸的Blumarine蕾絲長洋裝，開高衩設計展露些許性感。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝林志玲IG）

▲名模出身的林志玲駕馭起Ralph Lauren西裝也很帥氣。

當然帥氣的褲裝她也能駕馭，曾穿Ralph Lauren白色褲裝展現英姿，巧的是老公Akira是Ralph Lauren品牌大使，也曾穿全白西裝拍形象照，現在看來猶如隔空情侶裝。

▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲Akira（左）與林志玲都曾穿全白Ralph Lauren褲裝猶如隔空情侶裝。（圖／翻攝exileakira_official IG、林志玲IG）

關鍵字：

林志玲, Akira, Blumarine
fashion.net

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