最夢幻甜點報到！TWG全球首間茶香冰淇淋限時店　打卡還送馬卡龍

▲TWG茶香冰淇淋限定店，限定6天在SOGO忠孝館。（圖／記者蔡惠如攝、TWG提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

8月份正是迎接大暑的盛夏！來自新加坡的茶葉品牌TWG，在SOGO忠孝館前廣場開設限時體驗店，以自家茶為主打，推出8款茶味冰淇淋，其中有5款還是「活動店限定」，即起至8／6快閃6天，想來嚐鮮可要加緊腳步！

說到夏天的甜品，冰淇淋當然是重頭戲，以奢華裝潢風格的TWG Tea，特別在烈日炎炎在東區商圈注入一陣清涼茶香，即便是快閃店裝潢也不馬虎，招牌的茶罐牆搭配古典的冰淇淋吧台，讓你在哪個角度打卡都能成網美。

▲繽紛的色彩配上後面打卡牆，奢華感十足啊。

▲1837 黑茶味冰淇淋。

TWG Tea推出的盛夏茗茶之宴，為喜歡喝茶的消費者，8款茶味冰淇林，其中包括5款限時體驗店的「限定茶味」，包括印度異國香料的「緋幻紅茶冰淇淋」；黑茶與芒果元素的「艾方索黑茶冰淇淋」；黑茶、柑橘與法國矢車菊的「法式伯爵茶冰淇淋」；綠茶與茉莉花的「皇后茉莉花綠茶冰淇淋」，以及擁有漿果、茴香與焦糖的香氣的「1837 黑茶味冰淇淋」。

▲現場活動還有送馬卡龍喔。

業者表示，單球冰淇淋售價 95 元；二球 180 元；三球 260 元，民眾只需購買一球茶味冰淇淋，並於現場拍照打卡追蹤 TWG Tea Taiwan Facebook 及 Instagram，即可至SOGO忠孝館地下2樓精品店兌換價值90元的限量茶香馬卡龍。