拉長身高比例的心機運動鞋買起來　下一季繼續流行

▲以UGG經典靴型為靈感來HIGHLAND淺藍色鞋款，4,800元。（圖／UGG提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚腳步不停歇，秋冬新品已陸續上市，揭露運動鞋仍是下一季的主流，特別是能讓身材比例看起來修長的心機美鞋，名列必買清單之一。美國時尚生活品牌UGG推出結合輕量化材質與專利Treadlite增高底的HIGHLAND鞋，不僅能拉長視覺比例，更提供減壓緩震效果，外型與實用兼具。

▲HIGHLAND白色鞋款（左），咖啡色鞋款各4,800元。

UGG以經典靴型為靈感的HIGHLAND鞋，選用牛皮、麂皮、漆皮與透氣網布多重材質拼接，讓即使是基本款的小白鞋也展現層次感，另有淺藍色與咖啡色款式；另一時髦選擇為襪套設計的NEUTRA鞋款，同樣採用專利Treadlite增高底，而款式更豐富，其彈性鞋帶上的品牌字樣與後踵護片顏色分別有螢光色或金屬色，以及鞋面塗鴉設計。

▲UGG NEUTRA螢光系列黑搭粉鞋款很出色，4,500元。

義大利時尚品牌SPORTMAX也推出有修飾身形比例的3DMOTUS運動鞋，以絨面革、橡膠質感皮革與高科技材料的錯層重疊設計，線條裝飾則呈現流動感的波形，無論低筒或高筒的鞋款都顯得充滿動感，顏色則提供5種組合，包括黑與白、藍搭紅與粉色、藍配酒紅色，以及粉色、奶油色款式。

▲SPORTMAX- 3DMOTUS運動鞋提供豐富顏色供挑選。（圖／SPORTMAX提供，以下同）