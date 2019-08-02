fb ig video ETtoday search mobile

饒舌新人高爾宣「踩豬鼻子」跑信義區一圈　誇腳感QQ的

> >


▲高爾宣受邀出席NIKE JOYRIDE系列發表，領軍在信義區街頭跑步。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

「年度最強嘻哈新人」高爾宣昨（8／1）他受邀參加NIKE JOYRIDE系列跑鞋上市記者會，還帶領群眾在頂著太陽在信義區慢跑一圈。年僅22歲就成為台灣樂壇值得注目的「核彈級新星」，曾拿下KKBOX五冠王的他說：「跑步能放空醒腦，有時候也會突然有音樂靈感蹦出來。」

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲「年度最強嘻哈新人」高爾宣最近愛上跑步，透露放空跑步時會迸發寫歌靈感。（圖／品牌提供）

高爾宣跟著哥哥一起健身後，進而開始愛上跑步，漸漸養成跑步運動的習慣，穿上「專為沒有跑步習慣的跑者」打造的NIKE JOYRIDE系列跑鞋，跟他本身狀態倒是不謀而合。對於NIKE耗時多年才推出的顆粒緩震系統，他穿上後說出感想，表示腳感很像「豬鼻子，有QQ的感覺。」

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲高爾宣頂著太陽，在信義區跑步。（圖／品牌提供）

JOYRIDE緩震科技是從「踩踏在沙灘上」的腳感為靈感來源，透過打散的緩震顆粒，為跑者帶來輕盈回彈的腳感，很適合日常放鬆跑步的訓練，也特別適合入門跑者，且首發主打活潑鮮明的形象，鼓勵人們跑起來，好好享受跑步的樂趣。

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲NIKE JOYRIDE系列主打活潑形象，期許能讓入門跑者愛上跑步。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

NIKE更在信義區Neo 19體驗店內，以此次JOYRIDE主打款的紅、藍、黃顆粒佈置店內，並在店外打造跑步互動體驗裝置，當體驗者站上跑步機跑步時，裝置內的彩色小球顆粒會隨著飛越彈跳，拍照起來更是特別夢幻。該裝置將會放置一個月，網美們可以把握機會「跑起來」拍夢幻美照！

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲高爾宣出席Nike Joyride系列發表活動。（圖／Nike提供）

▲位在信義區Neo 19外的跑步互動體驗裝置。（圖／品牌提供）

關鍵字：

年度最強嘻哈新人, 高爾宣, OSN, 高爾宣OSN, NIKE, 跑鞋, 運動鞋
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

從生日看「被告白機率」！桃花運最好的人竟在這個節日出生

他是成熟男人還是幼稚男孩？從這8點判斷妳的「他」長大了沒

凱特王妃親自掌鏡喬治王子、夏綠蒂公主日常照　背後原因出自黛妃

迪麗熱巴保守封胸「深V禮服縫成小V」！只露白皙長腿照樣美翻全場 Irene、IU都偷偷換上「胎毛劉海」耍小心機　自然修飾額頭又減齡 髮型師沒說的吹髮秘技：用毛巾蓋住頭髮，隔著吹最快乾 梁靜茹娶媳時想砸1350萬買寶格麗鑽鍊　血拼問老公太沒建設性 送禮自穿兩相宜！盤點8月限量鞋，必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike 與美的距離就差這一瓶！盤點4款熱賣超過十年的「長青保養」　 小紅書「跳繩減肥法」居家方便、燃脂勝慢跑三倍！實測一周瘦4公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面