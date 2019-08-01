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梁靜茹娶媳時想砸1350萬買寶格麗鑽鍊　血拼問老公太沒建設性

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▲寶格麗珠寶混搭出復古夏日風情。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

BVLGARI（寶格麗）位於新光三越A4的全新Peter Marino形象概念店開幕，散發著義大利、地中海風情，梁靜茹一身熱情紅色禮服現身剪綵，戴著約1350萬元的鑽石項鍊，許願說：「我15年後再擁有好了，娶媳婦的時候可以戴。」

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲梁靜茹很喜歡寶格麗，尤其有個性的珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

梁靜茹很喜愛寶格麗，無論珠寶、包款通通曾經下手，她說：「每一年都會買個幾樣，包包、皮夾、手鐲，我喜歡有個性、有點帥氣的，包包買來自用以外也買給媽媽，她很喜歡。」她透露最容易失守的地方是機場，「我們工作常會經過機場的專櫃啊，或是精品店，經紀人每次都會說，我們這次的酬勞，就回饋給這家（店）了。」

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲梁靜茹戴的Serpenti鑽石項鍊，約13,500,000元。

血拼問老公意見沒用，和姊妹淘一起互相勸敗才有fu，她說：「女生逛街的時候比較有眼光，會互相鼓勵，女生愛聊這種啊！」看上什麼東西需要把照片傳給老公看嗎？她打槍：「直接傳給經紀人比較快。」

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲梁靜茹為寶格麗位於新光三越的全新概念店開幕站台。

珠寶腕錶單價較高，若是鑽飾，她的預算上限100萬元，手錶則約在50、60萬元，至於脖子上閃閃發光、約1350萬元的Serpenti項鍊，她說：「如果我擁有這條的話，不知道什麼時候佩戴耶，但真的很美，許下願望，等我娶媳婦的時候，15年後再擁有好了。」

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲耳骨夾以多種貴金屬組合約47,500元、祖母綠與鑽石手環約760,000元。

寶格麗進駐新光三越A4，帶入義大利和地中海風情，採用建築師Peter Marino挑選的品項裝潢空間，從入口處便彷彿置身羅馬古城，地板鑲嵌著很具代表性的紅色斑岩八芒星，進入店內，中央為橢圓形展示櫃，加上水晶吊燈、牆上的歷史照片等，讓專賣店如同藝廊，值得用心品味。

▲寶格麗A4店開幕，梁靜茹站台 。（圖／品牌提供）

▲孔雀石與藍寶石鑽石戒指約269,300元（左）、海水藍寶與鑽石戒指約1,850,000元。

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, 梁靜茹
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