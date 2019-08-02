亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！　「黑寡婦」被彩鑽套牢

▲史嘉蕾約翰森日前出席聖地牙哥動漫博覽會，首度亮出訂婚鑽戒。（圖／美聯社）



記者陳雅韻／台北報導

多數人選擇求婚鑽戒時，以圓鑽為首選，但女明星們收到的求婚戒很不一樣，不僅有各式切工鑽石，也可能是白鑽之外的彩鑽或彩色寶石，更能凸顯個人特色。好萊塢女星「黑寡婦」史嘉蕾約翰森（Scarlett Johansson）近期亮出的求婚鑽戒就引起時尚圈討論，目測是約出自紐約珠寶品牌Taffin的11克拉梨形黃鑽，估價逾1200萬元。

▲TAFFIN 1個月前po出這顆11克拉棕鑽戒，神似史嘉蕾約翰森的訂婚戒。（圖／翻攝TAFFIN IG）

史嘉蕾約翰森與大2歲的演員男友柯林佑斯特（Colin Jost）交往2年，5月傳訂婚喜訊，日前她出席聖地牙哥動漫博覽會替明年上映的漫威電影《黑寡婦》造勢時，首度讓Taffin訂婚鑽戒曝光。1996年創立的Taffin擅長運用橡膠、不鏽鋼、木頭或陶瓷結合寶石，史嘉蕾的戒環推估是陶瓷材質，如緞帶般的線條則神似品牌1個月前在IG亮出的一顆11克拉棕鑽，但外界認為史嘉蕾的鑽石顏色偏黃鑽，價值更驚人。

▲A-Rod在巴哈馬群島向珍妮佛羅培茲下跪求婚。（圖／翻攝jlo IG，以下同）

收下求婚巨鑽的還有「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo），小她6歲的紐約洋基隊退役球星A-Rod 3月在巴哈馬群島向她下跪求婚，獻上約15克拉的祖母綠形切割鑽戒，雖然兩人未透露品牌，但JLo顯然滿意極了，走到哪都戴著這顆愛的巨鑽放閃。

▲珍妮佛羅培茲無時無刻都戴著至少15克拉的祖母綠形切割鑽戒。



同樣沉浸在甜蜜中的楊丞琳，被李榮浩以「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）約2克拉的Classic Winston枕形鑽戒套牢，獨特的雙爪鑲台配長錐形車工鑽讓品牌辨識度大增，估價逾300萬元。眾女星應證求婚鑽戒不一定要打「安全牌」圓鑽，打聽女方心意並合襯品味很重要呀！

▲李榮浩獻上約2克拉海瑞溫斯頓Classic Winston枕形鑽戒套牢楊丞琳。（圖／翻攝李榮浩IG、品牌提供）