fb ig video ETtoday search mobile

陳庭妮戴上卡地亞釘子　「愛，不能隨便拿下來」

> >

▲陳庭妮戴著卡地亞的Juste un Clou與Love系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

Cartier（卡地亞）有許多經典作品，尤其將生活中尋常五金零件變為風格前衛的珠寶，更是拿手好戲，陳庭妮身為卡地亞珠寶代言人，偏好把Juste un Clou和LOVE系列手環戴在一起，她說：「這提醒著愛是不能隨便拿下來的。」是不是很有哏？讓人很想學她這麼搭配，浪漫至極。

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮演繹卡地亞珠寶，相當有態度。（影／品牌提供）

陳庭妮擁有的第一件卡地亞作品是三環戒，她透露小時候吃飯，餐桌會鋪著報紙，當時就被全版卡地亞廣告上的戒指深深吸引，直到18歲那一年終於買下， 作為成年禮，她說：「卡地亞對我來說，好像是社交圈的一張通行証，充滿華麗的綺想。」

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲Juste un Clou系列從生活中的五金取材，釘子造型手環很吸睛。

當了模特兒，有機會為卡地亞走秀，甚至後來成為活動嘉賓，再到現在的代言人身份，卡地亞彷彿見證著她的一路成長，她也從三環戒開始，慢慢接觸更多瑰麗作品，她曾表示那枚意義獨具的戒指，至今仍會佩戴，也可以和其他珠寶混搭，展現不同風情。

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲Juste un Clou系列項鍊、戒指。

至於她最近幾乎一直戴著的，是Love和Juste un Clou手環，這兩件設計都很具代表性，Love系列於1969年在卡地亞紐約工作室誕生，螺絲釘躍然成為珠寶，佩戴時需要另一人幫忙鎖上，Juste un Clou則是1970年代問世，以釘子為題材，想法看似簡單卻充滿寓意，陳庭妮把兩款搭在一起毫不違和，她認為像是代表了「愛，是不能隨便拿下來的」。

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲Cartier業配。（圖／品牌提供）

▲卡地亞經典Love手環。

五金零件變成珠寶，陳庭妮不但覺得有趣，也覺得像是演員需要把自己融入某個情境，她形容：「但下了戲、回歸自我，有點硬梆梆的脾氣，不就很像釘子。」

珠寶可以見證成長階段、堅定浪漫愛情，或者反映出個性，學陳庭妮把珠寶融入生活，用不同的珠寶，寫下每一段記憶。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Juste un Clou, 釘子, Love
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔

節食就能瘦？營養師揭秘吃太少反而會發胖！吃到「標準」是關鍵

奧斯塔羅12星座一周運勢0805-0811　巨蟹七夕有機會脫單、天蠍看緊荷包

陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 再粗的蘿蔔腿都有救！每天躺著練5動作　小腿瘦整圈 七夕就決定這樣穿了！5個情侶裝指南，放閃不害羞超有型 Adidas攜手《火影忍者》推出「卡卡西」鞋款　萬花筒血輪眼成最大亮點 《灼人秘密》揭開現實「潛規則」　夢想是裹著糖衣的毒藥，你願意犧牲到何種程度？ 韓妞瘦12公斤屁股變小、腿變直超有感！下半身運動影片＋菜單公開 成功人士管理時間的7個習慣　首先「不要把行程表塞滿」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面