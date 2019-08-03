fb ig video ETtoday search mobile

Converse經典Logo變貼紙　只要三秒就能擁有一雙不撞款高筒鞋

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自converse.co.jp

「Converse」經典高筒ALL STAR是不少潮人必備的百搭鞋款，但也因為太受歡迎，所以撞鞋率非常高！不過Converse近期推出的ALL STAR WEARABLE STICKER HI，黑、白高筒鞋款，可以讓你隨心所欲的加入LOGO貼，讓你擁有一雙屬於自己訂製的帆布鞋！

▲Converse 經典圓標變成貼紙。（圖／翻攝自converse.co.jp）

近期「Converse」與「WEARABLE STICKER」合作，在日本推出全新的定製系列，將鞋身側邊經典的圓形 Logo 設計成一系列的燙布貼紙，不同的樣式，讓你可以用堆疊的方式貼出充滿個性的風格，或是將原本單調的 Logo 遮蓋，就像重新獲得一雙新的Converse高筒帆布鞋，百搭又獨一無二。

▲Converse 經典圓標變成貼紙。（圖／翻攝自converse.co.jp）

▲Converse 經典圓標變成貼紙。（圖／翻攝自converse.co.jp）

▲ALL STAR WEARABLE STICKER HI 日本官網售價為￥8,100（含稅／約NT$2,323）。（圖／翻攝自converse.co.jp）

「Converse」 Logo 燙布貼紙的使用方法非常簡單，只需要先將鞋身清理乾淨，接著將貼紙貼到自己喜歡的位置，再蓋上一塊布，最後使用熨斗平均熨燙約三秒，貼紙就會牢牢貼到鞋上嘍！身為走在街頭前端的潮人們一定要擁有一雙，讓你從頭到腳都能展現出自己獨特的穿搭風格。

▲Converse 經典圓標變成貼紙。（圖／翻攝自converse.co.jp）

▲只需要用熨斗就能設計出屬於自己的「Converse」。（圖／翻攝自converse.co.jp）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Converse, 日本, ALL STAR, 帆布鞋, 百搭, 潮流, 流行, 穿搭, 高筒, 定製, LOGO
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

韓妞瘦12公斤屁股變小、腿變直超有感！下半身運動影片＋菜單公開

相信一見鍾情的4大星座！雙魚這樣才浪漫、第一認為是緣份

誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看 從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔 迪麗熱巴保守封胸「深V禮服縫成小V」！只露白皙長腿照樣美翻全場 木村光希首次「男裝」造型帥翻！蘑菇頭神撞臉　網驚：根本老爸複製貼上 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 《蜘蛛人》55歲梅嬸超辣身材完全不科學　自爆從小「每天早上檸檬水」 9個你與別人的時尚差距　同一件衣服別人穿是清新女神、自己卻像火鍋福袋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面