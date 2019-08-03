Converse經典Logo變貼紙　只要三秒就能擁有一雙不撞款高筒鞋

編輯／Ping 圖／翻攝自converse.co.jp

「Converse」經典高筒ALL STAR是不少潮人必備的百搭鞋款，但也因為太受歡迎，所以撞鞋率非常高！不過Converse近期推出的ALL STAR WEARABLE STICKER HI，黑、白高筒鞋款，可以讓你隨心所欲的加入LOGO貼，讓你擁有一雙屬於自己訂製的帆布鞋！

近期「Converse」與「WEARABLE STICKER」合作，在日本推出全新的定製系列，將鞋身側邊經典的圓形 Logo 設計成一系列的燙布貼紙，不同的樣式，讓你可以用堆疊的方式貼出充滿個性的風格，或是將原本單調的 Logo 遮蓋，就像重新獲得一雙新的Converse高筒帆布鞋，百搭又獨一無二。

▲ALL STAR WEARABLE STICKER HI 日本官網售價為￥8,100（含稅／約NT$2,323）。（圖／翻攝自converse.co.jp）

「Converse」 Logo 燙布貼紙的使用方法非常簡單，只需要先將鞋身清理乾淨，接著將貼紙貼到自己喜歡的位置，再蓋上一塊布，最後使用熨斗平均熨燙約三秒，貼紙就會牢牢貼到鞋上嘍！身為走在街頭前端的潮人們一定要擁有一雙，讓你從頭到腳都能展現出自己獨特的穿搭風格。

▲只需要用熨斗就能設計出屬於自己的「Converse」。（圖／翻攝自converse.co.jp）

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