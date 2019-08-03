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從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔

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▲▼從氣球顏色測心智年齡。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

▲憑直覺挑選氣球顏色，秒測出你的心智年齡。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

編輯/ Lily

女生太會保養打扮，真實年齡早已不是重點，懂得求新追求改變，才真正的年輕。說到這裡，你知道自己的心智年齡嗎？內心的你是「老在等」，還是住個大女孩呢？從氣球顏色選擇就可測出真實的你！

▲▼從氣球顏色測心智年齡。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

當你和朋友去遊樂園玩，賣氣球的小販迎面走來，哪一顆氣球最吸引你的目光呢？
【1】 紅
【2】 橙
【3】 黃
【4】 綠
【5】 藍
【6】 紫
【7】 粉

紅：心理年齡29歲

紅色是熱情的代表，也可解讀為努力拼命的年紀，正在為未來世界努力鋪路，現在的你正往正熟的路上前進。

橘：心理年齡19歲

橘色代表青春綻放，雖然不及紅色鮮豔，但也相當引人注目，你的生理年齡就像剛上大學的新鮮人，對一切充滿好奇，沒有設限。

▲▼從氣球顏色測心智年齡。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

黃：心理年齡33歲

在這裡的黃色解讀為優雅，步入30後的人們，經濟開始有一點基礎，懂得營造生活樂趣，偶爾放慢腳步，懂得看周遭的風景。

▲▼從氣球顏色測心智年齡。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

綠：心理年齡24歲

舒服的綠色，帶點初出社會的天真和不服輸，心中懷有夢想並懂得追求，希望能獲得賞識，證明自己的所學。

藍：心理年齡42歲

藍色代表思考，步入40歲的人們考慮事情更多更深，顧慮和煩惱特別多，把快樂這件事想得很複雜，往往會躊躇不定。

▲▼從氣球顏色測心智年齡。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

紫：心理年齡37歲

紫色代表著包容、沉穩，代表你經過世事開始懂得體諒包容，做任何事都會留有餘地，變得圓滑且面面俱到，這一切都代表生活的磨練。

粉：心理年齡17歲

粉色意味著透明、純潔，擁有一個赤子之心，思想簡單善良，雖然還不懂的人情世故，但容易滿足快樂。

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關鍵字：

氣球, 顏色, 心理測驗, 心智年齡
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