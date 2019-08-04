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不說你絕對不知道！這些蛋糕、牛肉麵其實是「蠟燭」　可愛又有創意

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編輯／JJ

在房間中點燃一盞蠟燭，在溫暖的燭光中看本書、寫寫字，讓自己被悠悠清香圍繞，就算獨自一人也能度過浪漫、舒服的夜晚，現在的蠟燭不僅僅是拿來照明，除了放鬆身心之外，也是居家擺設很重要的一環，更是送禮自用兩相宜的好物，所以外觀就顯得更重要～像是這種食物造型的蠟燭非常新奇，最近超流行的呢～

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

▲這些看起來超好吃的小蛋糕，若不說它們的真實身分其實是蠟燭的話，相信會有人誤食的吧！（圖／IG帳號@the_moh.candle授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權，以下同）

這些可愛的造型蠟燭都是來自台灣的小店，老闆娘是領有證照且很專業的香氛蠟燭、蛋糕蠟燭師，所製作的蠟燭都是天然手作的～香氛味道都能客製化調整，主打的是蛋糕造型小蠟燭，也能特別訂製更豪華的蛋糕造型！非常厲害。

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

不管是杯子馬芬蛋糕、小圓蛋糕、蛋糕上的草莓或是小巧的馬卡龍、可麗露造型，通通難不倒闆娘，每個蠟燭都是精心手作出來的，細節完全不馬虎。

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

除了蛋糕之外，老闆娘也嘗試將蠟燭作成其他食物的造型，像是下面這個包著錫箔紙的巧克力片，逼真程度高到讓人想咬下去確認看看，還有水果等等，幾乎都能以假亂真！

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

買來當作禮物騙騙朋友，或是放在家裡當擺設都好適合，只要記得別跟真的食物搞混！

除了上面介紹的「The Moh_candle」，網上其實也有不少店家將香氛蠟燭作成各種奇特的造型，像下圖這個看起來色香味俱全的牛肉麵，竟然也是蠟燭嗎？

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

▲不曉得味道如何呢～（圖／翻攝自Pinkoi@83 studio candles設計蠟燭工坊）

還有這個和手掌一樣大、超小巧的冰淇淋雪糕造型，也很可愛吧～女孩們如果想為家中、房間多添些可愛的新擺設，不妨多上網看看這些可愛的蠟燭，不但造型新穎美觀，別忘了還可以點燃燭火放鬆心情喔！

▲造型蠟燭。（圖／IG@the_moh.candle）

▲可愛到讓人捨不得點吧～（圖／翻攝自Pinkoi@Natural Candle Airl）

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關鍵字：

蠟燭, 食物造型蠟燭, 水果造型蠟燭, 蛋糕造型蠟燭
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