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日本寶可夢推伊布襪子！在腳上探頭探腦　讓少女心爆炸

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▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲《精靈寶可夢》推伊布襪子！（圖／翻攝自pokemon.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自pokemon.jp

大朋友小朋友最愛的《寶可夢Pokémon》又來啦！此次派出人氣超高的伊布來耍萌，準備要攻陷各位的雙腳。此次推出10款伊布襪子，不僅有親子襪，還有各種進化型態的伊布造型等著大家來收服喔～

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲超萌的「伊布」親子襪，趕快帶著小孩一起去收服精靈吧！（圖／翻攝自pokemon.jp）

超萌的伊布臉臉搭配條紋襪子，直接讓人少女心噴發。這次官方不僅推出親子襪，讓大人與小孩們可以一起穿上伊布襪子，成為精靈訓練大師，還有推出一系列的進化伊布造型，像是水伊布、月亮伊布以及仙子伊布等等，身為頭號粉絲的你們，怎麼可以錯過！

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲多款進化伊布等你來收集～（圖／翻攝自pokemon.jp）

穿上襪子與鞋子後，超可愛的伊布就像躲在鞋子裡探頭探腦，趴在鞋子邊緣的樣子直接萌翻全場，就算兩腳穿不同款的伊布也不會突兀，反而更可愛了呢！走在路上絕對會成為目光焦點。

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲伊布在腳上探頭探腦的樣子，直接讓少女心爆發～（圖／翻攝自pokemon.jp）

寶可夢實在是太懂我們的弱點了！推出萌度破表的立體伊布襪子，相信應該沒有人能抗拒～粉絲們，此次所推出的10款伊布襪子都能在《精靈寶可夢Pokémon》官網上購買到，兒童款（13-18cm）伊布襪子售價為1,080円（含稅／約NT$309），其餘大人款（23-25cm）的售價都是1,296円（含稅／約NT$371）。

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲伊布襪子。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲粉絲們！趕快到官網收服伊布襪子吧。（圖／翻攝自pokemon.jp）

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關鍵字：

寶可夢, 精靈, 神奇寶貝, 伊布, 襪子, 新品, 日本, 可愛
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