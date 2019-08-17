編輯實測／揪閨蜜一起買！「電眼修修」包裝超美　保濕又提亮

▲和閨蜜一起試用眼霜，超棒的。



文、圖、影／安的美妝小教室

眼霜是女孩晉升女人的一大保養配備，針對現代人崇尚多功能保養的需求，現在就來實測一款近期討論度頗高的產品，PS美美妍電眼修修發光全效眼霜，跟我一起開箱看看有沒有想像中厲害！

▲這支眼霜質地清爽不黏膩。

一開始拿到PS美美妍電眼修修全效發光眼霜，就讓我和閨蜜驚呼，這也太可愛了，櫻花粉、天藍色的造型，實在很難和眼霜聯想在一起。打開外盒之後，使用擠壓的方式，可以輕鬆拿捏用量。擠出少量，以指腹於眼底均勻塗抹，我認為比起以往眼霜，電眼修修質地更加清爽，也容易推開，算是在夏天使用感受相當好的一款產品。另外，和其他眼霜的主打特色不同，標榜多功效複合性乳霜，能在修護的同時預防老化，而且全臉都能使用，真的是懶女孩的救星。

▲在眼周處加強、幫助吸收。

實地上臉塗抹，在法令紋、眼周處加強按摩幫助吸收，頸部由下往上輕輕撥打按摩。實測不到半分鐘，整張臉就全部吸收完畢，鎖水緊緻效果極佳。忘了說電眼修修的味道，是屬於女孩們喜歡的花香味，也因為富含海刺芹植物幹細胞、海茴香植物幹細胞，幫助修護、調理，非常適合各個年齡層女性使用。

最後，總結一下使用感受，我認為這款眼霜更適合用作全臉乳霜，因為質地真的非常清爽。親身感覺到塗抹之後又緊緻效果，保濕程度也夠長，適合在冷氣房裡一整天的上班族。但是我建議還是要搭配其他保養程序，化妝水、精華液一併使用，效果會更好。

保濕度 ★★★★★

緊緻度 ★★★

吸收速度 ★★★★

提亮效果 ★★★★

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