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早上可以賴床啦！5個「快速完妝技巧」　眼妝1分鐘就搞定

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▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

「晚上睡不著，早上起不來」，應該是每個上班族、學生族都有的夢魘吧？女生更是可憐總要提前1小時起來，挑衣服、整理髮型，最可怕的是還要化妝，底妝、眼妝、唇妝真的OMG，一個環節沒畫好，一整天的心情絕對比姨媽來還糟！

怎麼辦，當女生好苦啊～來來來！我們先丟下那些「超繁瑣程序」，掌握以下5個快速完妝小妙招，多睡10分鐘也不會被男友罵了！

拒絕多層「底妝」

氣墊粉餅拍拍

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／RISABAE@Youtube）

底妝做的好，氣色自然好！除了妝前做好保濕之外，底妝的步驟也很重要，很多女生會使用多層粉底堆疊遮蓋瑕疵，但這點除了傷皮膚外，妝感看起來也會非常厚重，甚至造成「土石流」的機會非常高！

這時可使用遮瑕力較高的氣墊，少量多次拍於臉部，並在瑕疵高的部位輕壓幾次。比起使用粉底液多次疊擦還要來得快速，且妝感也會更自然漂亮！

拒絕眉筆過度描繪

使用眉粉自然又快速

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

別看眉毛佔了臉部不到十分之一，眉毛一畫不好，絕對會被冠上「不會化妝」的罪名！過粗、過硬都不行，因此很多女生會在眉毛下「過多的工夫」，如果怕痛、怕失敗不敢使用半永久霧眉的女孩，可以試試眉粉來解決。

選用有「雙頭」的眉刷，一頭可畫大面積，另一頭可畫重點部位。比起眉筆過度描繪，眉粉大筆繪製更快速也會更自然喔！

有雙刷頭的眉粉推薦！！

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

▲（左）INTEGRATE IE極緻立體四色眉粉盒、（右）KATE 3D造型眉彩餅
    
拒絕失敗「重來」的眼妝

川字畫法也很夯

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

各位女孩是不是常常出門被眼妝耽擱，又或者化失敗就擦掉從化？這樣真的不行，除了底妝會被擦掉外，眼皮過度摩擦也會有暗沉的問題。

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

這時「川字畫法」絕對可以拯救你！千萬不要怪色，先拿出最百搭的大地色，將眼皮分均分三段眼頭可使用近膚色的豆色，中段可使用有珠光的香檳金，眼尾在使用紅棕色或鐵鏽色（整個眼妝的重點色）。將這三色點擦在個別部位上後，在使用暈染刷刷開，切記勿刷過多次避免顏色全混在一起，這招化妝菜鳥也適用喔！（收）

拒絕難卸除的「不掉色唇膏」

水潤唇彩才方便

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

喜歡霧面唇的女孩們，睡過頭時請斷捨離！霧面唇彩通常偏乾且不易卸除，一化歪想用棉花棒修正，絕對會搞的一塌糊塗！

但不能素唇出門怎麼辦？沒關係近期潤唇膏大軍，先來隻試試，沿著唇部描繪塗出去也沒關係，反而更有種自然調皮的感覺！如果不喜歡潤唇膏也可選擇較水潤的唇彩，低失敗率的水潤感！絕對會比被霧面唇彩搞砸來的好太多了～

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

拒絕「慢慢拍」蜜粉

蜜粉刷兩下就解決

▲▼ 眼妝也能1分鐘完成？掌握5個「快速完妝技巧」，讓你多睡10分鐘再出門！（圖／bella儂儂提供）

花了這麼多時間總算完妝！欸等等～有了美美的妝沒定妝出門太危險！這時千萬別再拿粉撲慢慢一點一點蓋太浪費時間，而且容易不均勻。

拿出你最大的那隻蜜粉刷沾取蜜粉，想用蜜粉餅或是散粉都ok，大面積的沾取於臉部。小心剛剛化的仙女眼妝請避開，以免睫毛卡粉好尷尬啊！

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

眼妝, 快速完妝, 美妝, 歐美彩妝, 懶人化妝, Bella, 儂儂
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