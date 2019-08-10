隋棠視覺減齡-5歲的秘密大公開　維持體態關鍵靠「兩項運動」

人不動就容易老，別再依賴那些抗老美容、保健品，動起來動起來才是根本之道！已邁入熟齡階段甚至生了三個孩子的漂亮媽咪隋棠，不管過了多久，歲月似乎從沒在她的身上留下任何痕跡！

女神凍齡祕密大公開，國外醫學研究表示，只要每天多做這「兩項運動」，增加體內端粒酶的活性，不僅可預防衰老，還能有效降低女人的視覺年齡 ~

「動」起來比同年齡層還幼齒

不說還真看不出來隋棠已經是三個孩子的媽！最近和老公到地中海甜蜜度假，一張張性感泳裝照真的驚呆儂編 ~ 紅潤氣色加上立體蜜桃臀！OMG女神快說妳到底施了甚麼法？其實隋棠的美麗祕訣不是別的，就是運動+飲食，而運動也不是隨便跑跑步而已，而是透過「耐力訓練」加上「HIIT高強度間歇運動法」。

每天運動「兩招」回春少五歲！

根據國外醫學研究顯示，女性每日跑步30分鐘，對比常常久坐不動的，有運動習慣者會增加體內端粒長度和端粒酶活性，換句話說就是身體年齡年輕9歲！而其中接受「耐力訓練」和「HIIT高強度間歇運動」的人，體內端粒長度和端粒酶活性更高達2～3倍之多！難怪漂亮媽咪隋棠即使邁入38歲熟齡，仍然保有20歲的好身材和水潤氣色呢～

1.耐力訓練

耐力訓練這名詞聽起來陌生，其實就是將運動時間拉長，並持續，其中更以慢跑或快走的方法最有效！養成每次「快走」30分鐘以上，維持時速5～6公里左右，至少兩天一次，鍛鍊自己運動時持之以恆的耐力，長期下來妳會發現，不僅體態變輕盈，就連以前的腰酸背痛、水腫老態都慢慢和妳說掰掰。

早就把運動當家常便飯的隋棠，在家照顧小孩也不忘每天跑跑步機，想要曼妙身材，毅力真的很重要！

2. HIIT 高強度間歇運動

除了基本的耐力訓練，凍齡回春第二招，HIIT運動法！所謂的HIIT就是High Intensity Interval Training （高強度間歇訓練），原理是以「運動+休息」相間的循環模式，達到短時間燃燒卡路里的效果。

最典型的 HIIT例子就是︰「衝10秒，休息20秒，再衝10秒，休息20秒…..重複10次」。隋棠也說，她懷孕時曾足足胖了13公斤，產後就是藉由HIIT做局部加強訓練，找回手臂、臀部以及腰部的肌肉線條，才能在四個月內迅速甩肉，恢復妹仔等級的好體態呢！

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