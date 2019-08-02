誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看

▲誠品2019理想的文具展。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

許多文具迷期待的誠品「理想的文具」年度展，今（8／2）在信義誠品6樓展演廳開展啦，還沒到12點進場時間，就有大批長龍守候在門外，為的就是限量商品與特殊聯名品項，今年日本魂大爆發，請來7間專業文具實品店駐場，還有超多特色商品，果然一開展人潮立馬爆滿！

▲誠品2019理想的文具展，才開展10分鐘就吸引爆滿人潮。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

累積不少口碑的「理想的文具IN MY LIFE」已成為誠品年度最受歡迎的展覽之一，今年則主打7大文具品牌，包括PLUS園遊會元素店、「大人夢想文具」的HIGHTIDE、百年文具 Tombow蜻蜓牌，則以昭和時期的雜貨店現身，另外還有MIDORI特別專區，販售「日本文具女子博」，以及DELFONICS與山鳩舍，3樓還有日本THINK OF THINGS台灣首間限定店。

展區除了別有心裁的品牌設計店，也將文具8大用途「寫、消、切、載、黏、量、收、印」各分區塊，讓民眾簡單找到想要的商品，其中還有多款特色與用途的最新話題文具也在此現身，可在手環上重覆寫筆記的wemo「筆記手環」、全球分貝數最小的膠帶、下雨天也不怕濕的「絕對防水筆記本」等等。

「理想的文具IN MY LIFE」展期自8／2至8／19，衛星展在台中園道店、高雄大遠百店同步登場。

業者表示，8／2至8／19展覽期間，於誠品信義店4樓、6樓、誠品台中園道店、高雄大遠百店及誠品網路書店，購買參展商品，單筆消費滿1,000元就可隨機獲得限量經典文具小物扭蛋；於誠品信義店3樓THINK OF THINGS限定店消費滿1,000元送東京直送咖啡掛耳包、滿2,500元贈設計玻璃對杯組。誠品信義店展區再加碼，憑當日累積消費6,000元，再贈600元抵用券。

▲奈良風滿滿的文具用品。

▲FUEKI系列好療癒啊。