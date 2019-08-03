LIFE・經典／東京奧運獎牌亮相　最美的設計是背後的含義

▲東京奧運獎牌出爐，全民一起參與。（圖／翻攝Tokyo2020.org，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

設計有時不僅只在表面的美而已，它是一種解決問題的方法、開創事物的想法，距離2020年東京奧運已經正式進入倒數一年，其選手即將獲得的榮耀獎牌設計，也在近日正式亮相，大阪設計師川西純市除了以溫和內斂的線條，呈現出和式的風格，且原料是來自回收的金屬，「永續」2字也在其中體現。

日本是亞洲第一個申辦奧運的國家，在1964年的東京舉行了夏季奧運，那是日本在歷經戰後，重新滿懷希望的指標，而申請到的2020年的第二次夏季奧運主辦權，距離第一次已經經過56年，也正經理世界局勢變遷的開始。

除了經濟，環保永續的議題也逐漸在各國滋長，承載著選手榮譽的奧運獎牌，也結合並更深化了背後的意義，其材質是從2017年開始，收集回收手機與3C用品的金屬重新再製，並以100%來堅持懷寶永續的理念，因為無論任何國籍，我們都只有地球這一個家園。

雖然之前的奧運獎牌就有使用回收材料的設計，但這次的材質則是採用100%的回收金屬製成，早在去年4月，日本便開始進行「都市礦山！大家的獎牌」計畫，從各地收集廢棄電子裝置，來製作出奧運獎牌，在近7000間郵局設置回收箱，鼓勵大家把3C商品捐贈出來。

想到自己的物品能變成奧運金牌的一小部分，也別有意義，有許多日本民眾把家中放置許多年的3C商品拿出來捐贈，可捐出來的產品其實相當多，包括手機、計算機、PS4、收音機、體溫計、相機、吹風機、刮鬍刀，甚至是CD片，很多民眾順便「清理家裡」樂在其中，這也算一種全民參與了吧。

根據日本環境省表示，一個52.8公斤、約30公分寬的礦石，可以採出來的黃金約莫是48毫克，等同一塊140克重、約15公分寬的電路板能採出來的量，其實電路板的黃金含量比礦石的密度還要高呢。

大阪設計師川西純市，在眾多的競圖中正式獲選，以光輝、選手活力、多樣性與調和為設計主題，以奧運五環作為獎牌背面的立體旋渦，正面則是以希臘神話的勝利女神「尼姬」，搭配的紅藍緞帶，也呈現了本屆東京奧運會徽的組市松紋。

之前日本也曾公佈奧運聖火火炬的設計，是出自日本設計大師吉岡德仁之手，使用的主題除了大和魂的櫻花，使用的材料也是來自災區，其3成素材來自岩手、宮城、福島等3個受災縣，總計824戶臨時住宅使用的鋁收集得來的，在聖火傳承點亮的一刻，也象徵希望的火光再度重新燃起，呈現出不僅是設計之美、而是堅強光明的信念。

本次金牌重達556公克、銀牌也重達550公克，是歷屆夏季奧運最重的獎牌，可能是因為蘊含了全民的努力，與宣揚地球資源永續的心意吧。