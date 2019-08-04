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不怕髒白鞋6選！奶油底很重要、挑這種要白不白的才實穿

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、IG@hypebeast

白鞋確實是方便又好搭，但是最令人討厭的一點就是超級容易髒！尤其是「純白」的鞋子，只要稍微沾到一點污漬就會很明顯，既心疼看了也不開心，那麼不妨一開始就挑選這種「類白鞋」，與白鞋的穿搭功力相仿，但是更耐髒，這樣才實穿啊！以下就推薦6款給大家，下次別再買這麼白的鞋每天擦來擦去了～

＃Adidas YEEZY 500　「BONE WHITE」

Yeezy 500系列總是受到潮人們的關注，近期又宣布即將推出新色「BONE WHITE」，配色與之前的沙色系列、「Salt」很相像，同樣是以白色、奶油色為基底，麂皮部分則是帶有點粉色的效果，比起純白的鞋更有層次感。

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Nike Air Max 270 React 「Summit White」

近期超夯的鞋款Air Max 270 React系列將在8月2日推出「Summit White」配色，相對經典款多種顏色的拼接，「Summit White」顯得簡單、淡雅許多，更適合女孩穿著，白色基底上搭配米色與淡粉色，避免全採用純白，看起來很有氣質～

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Offspring x Converse  Chuck 70

英國品牌Offspring今季與Converse聯手打造Chuck 70聯名系列，其中這雙高筒白鞋，整體鞋身都是米白色，不會像純白色這麼亮，是偏柔和、霧感的色調，搭配半透明膠底，隱約透出一點奶油色澤，相當有質感，預計將於八月登場。

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Adidas Originals 「Home of Classics」別注系列

鞋底是鞋子最容易弄髒的部分，所以怕髒的朋友想挑白鞋，奶油底會是不錯的選擇。像是Adidas Originals今年推出了「Home of Classics」系列，將幾乎所有經典系列鞋款都換上了白色的皮革與奶油底，大大受到歡迎，而且如果弄髒了反而更有種復古、年代感。

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Nike Drop-Type LX

今年Nike帶來以解構主義為發想的「Drop-Type LX」全新鞋款，白色這款大熱賣！白色鞋身搭配淡淡的黃色區塊，非常好看。

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Sacai x Nike 「LDV With Waffle Daybreak」 & 「Blazer With the Dunk」灰白配色

超難買的Sacai x Nike系列，也有推出灰白配色，雖然整體說來可能算不上是白鞋，但它深灰、淺灰與白色錯落搭配，層次分明，呼應這款鞋層層疊疊的感覺，絕對會比白色更耐髒。

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲類白鞋。（圖／翻攝自Hypebeast）

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關鍵字：

潮流, 鞋款, 白鞋, 類白鞋, 小白鞋, 球鞋
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