不怕髒白鞋6選！奶油底很重要、挑這種要白不白的才實穿

編輯/JJ 圖/翻攝自Hypebeast、IG@hypebeast

白鞋確實是方便又好搭,但是最令人討厭的一點就是超級容易髒!尤其是「純白」的鞋子,只要稍微沾到一點污漬就會很明顯,既心疼看了也不開心,那麼不妨一開始就挑選這種「類白鞋」,與白鞋的穿搭功力相仿,但是更耐髒,這樣才實穿啊!以下就推薦6款給大家,下次別再買這麼白的鞋每天擦來擦去了~

#Adidas YEEZY 500 「BONE WHITE」

Yeezy 500系列總是受到潮人們的關注,近期又宣布即將推出新色「BONE WHITE」,配色與之前的沙色系列、「Salt」很相像,同樣是以白色、奶油色為基底,麂皮部分則是帶有點粉色的效果,比起純白的鞋更有層次感。

#Nike Air Max 270 React 「Summit White」

近期超夯的鞋款Air Max 270 React系列將在8月2日推出「Summit White」配色,相對經典款多種顏色的拼接,「Summit White」顯得簡單、淡雅許多,更適合女孩穿著,白色基底上搭配米色與淡粉色,避免全採用純白,看起來很有氣質~

#Offspring x Converse Chuck 70

英國品牌Offspring今季與Converse聯手打造Chuck 70聯名系列,其中這雙高筒白鞋,整體鞋身都是米白色,不會像純白色這麼亮,是偏柔和、霧感的色調,搭配半透明膠底,隱約透出一點奶油色澤,相當有質感,預計將於八月登場。

#Adidas Originals 「Home of Classics」別注系列

鞋底是鞋子最容易弄髒的部分,所以怕髒的朋友想挑白鞋,奶油底會是不錯的選擇。像是Adidas Originals今年推出了「Home of Classics」系列,將幾乎所有經典系列鞋款都換上了白色的皮革與奶油底,大大受到歡迎,而且如果弄髒了反而更有種復古、年代感。

#Nike Drop-Type LX

今年Nike帶來以解構主義為發想的「Drop-Type LX」全新鞋款,白色這款大熱賣!白色鞋身搭配淡淡的黃色區塊,非常好看。

#Sacai x Nike 「LDV With Waffle Daybreak」 & 「Blazer With the Dunk」灰白配色

超難買的Sacai x Nike系列,也有推出灰白配色,雖然整體說來可能算不上是白鞋,但它深灰、淺灰與白色錯落搭配,層次分明,呼應這款鞋層層疊疊的感覺,絕對會比白色更耐髒。

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App