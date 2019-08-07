fb ig video ETtoday search mobile

百達翡麗年度話題錶款　8月8日高登鐘錶101專賣店亮相

> >

▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）

▲Calatrava Ref. 5212A-001周曆不鏽鋼腕錶，1,018,000元。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）2019年度新錶將於8月8日至11日，於高登鐘錶台北101專賣店展出，年度焦點錶款為首度推出精鋼款式的Calatrava Ref. 5212A-001周曆腕錶、Calatrava Ref.4899/901G-001高級珠寶錶等話題錶款齊聚，特別是Ref. 5212A-001周曆腕錶擁有充滿復古味道的乳白色面盤，由外而內呈現月份、周數、星期，各自對應指針，清晰易辨，傲秀品牌精湛工藝外，也展現拓展年輕客層的決心。

▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）

▲Ref.5231J-001 18K金世界時間腕錶（左）2,242,000元，Ref.5235/50R-001年曆三針一線玫瑰金腕錶1,577,000元。

既有的錶款則推出新材質或面盤吸引錶迷，Ref.5231J-001世界時區腕錶以18K金材質亮相，掐絲琺瑯錶面繪有歐洲、非洲及美洲的地圖；Ref.5235/50R-001 年曆三針一線玫瑰金腕錶，呈現炭灰色漸變黑檀木色雙色調錶面，風格優雅。

▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）

▲錶徑略為增大的Nautilus Ref.7118/1200A-001自動上弦鑲鑽女錶（左）1,035,000元，Aquanaut Ref.5168G-010白金卡其綠腕錶1,207,000元。

今年女錶系列同樣精彩，近年來深受女性歡迎的Nautilus 自動上弦女裝不鏽鋼腕錶，推出錶徑略增大、錶圈鑲鑽的Ref.7118/1200A-001、7118/1200A-010 及7118/1200A-011，備有不同面盤顏色供選擇，同系列另有玫瑰金材質搭配銀調乳白色或黃金乳白色面盤等款式。

▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）

▲Calatrava高級珠寶腕錶 Ref.4899/901G-001於珍珠母錶面上精雕羽毛圖案，3,105,000元。

華麗珠寶錶則由Calatrava 高級珠寶腕錶Ref.4899/901G-001躍為主角，藍色珍珠母貝上精雕羽毛圖案，面盤下方延伸至錶殼點綴鑽石與深淺不一的藍寶石，賦予錶款靈動感，也彰顯品牌在工藝與美學兼具，不負「錶王」美名。

▲▼PP Patek PHilippe百達翡麗。（圖／品牌提供）

▲百達翡麗2019新錶於8月8日至11日於高登鐘錶 101 專賣店展出。

2019百達翡麗巡迴展
日期：8月8日（四）至8月11日（日）
地點：高登鐘錶 101 專賣店
台北市市府路 45 號 2 樓
電話：(02)8101-8201
 

關鍵字：

百達翡麗, Patek Philippe, PP, 高登鐘錶
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

影／傳說中的「好脾氣」星座Top 4！水瓶懶得吵架、第一好到人人認證

「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂

12星座八月運勢　獅子有如神助非常旺、巨蟹收入越來越好

安格斯12星座一周運勢8/5-8/11　水逆浩劫已過！金牛漸入佳境、獅子顏值爆增 睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天 《蜘蛛人》55歲梅嬸超辣身材完全不科學　自爆從小「每天早上檸檬水」 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 林志玲「5招」養出盛世美貌　只喝溫水就有一半女生做不到 5種習慣讓你「默默破財」　月存不到2千元快戒掉 IU、潤娥、朴信惠...和10位韓國國民女神學習約會穿搭　讓他一眼就愛上你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面