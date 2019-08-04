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帶貨女王楊冪最新單品！火辣旗袍配「垃圾桶」　男神楊洋也有同款

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▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲帶貨女王楊冪又有驚人時尚單品。（圖／翻攝自微博）

編輯／Ann 圖／翻攝自微博

大陸女星楊冪高顏值和私服穿搭品味，讓她獲得「帶貨女王」封號，隨便曝光的單品都引起搶購。不過近日穿著火辣旗袍出席節目《中國達人秀》發表會，身上配件竟是「垃圾桶」，別小看這個趣味單品，就是它讓眾多明星撞包也甘願。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪出席節目發表會，旗袍配大長腿超吸睛。（圖／翻攝自微博）

楊冪近日穿著改良式亮片旗袍出席節目《中國達人秀》發表會，上身看似保守，不過往下看露出招牌大長腿，頓時成為全場矚目焦點。然而更搶鏡的，就屬她背起大陸男星沈騰贈送的垃圾分類包。正因為最近上海正在推行垃圾分類，所以不少明星都佩戴該包款來推動資源回收，旗下商品更是熱銷不斷，直接從一般垃圾桶縮小成了迷你版。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪背起垃圾分類包引發熱議。（圖／翻攝自微博）

然而分類仍然神還原，分為有害垃圾、廚餘垃圾、可回收物以及其他垃圾4類，一次背起4個垃圾桶，真是非常時尚的體驗，當然許多人都好奇包包能放什麼，其實應該只能放得下小型垃圾，連手機都還是要拿在手上。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星戚薇和男神楊洋也是愛用者。（圖／翻攝自微博）

不過別小看這垃圾桶包，許多明星都加入撞包風潮，包括男神楊洋背著他擺拍發文，女星戚薇甚至佩戴該包款現身機場，明星們簡單的造型絲毫沒有被垃圾桶拉低顏值，一夕之間成為大陸最夯單品。現在經過楊冪加持，看來垃圾桶包的熱潮會持續延燒。

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關鍵字：

楊冪, 旗袍, 垃圾, 分類, 上海, 楊洋, 戚薇
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