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熱戀結束就是分手？「愛情保鮮」8大原則　培養更深厚的關係

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▲感情保鮮。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

熱戀中的情侶，往往眼裡只有對方的好，但隨著時間拉長，當初的激情與美好就會逐漸消失，除了習慣，還有別的辦法能使愛情保鮮嗎？根據國外網站《psychology today》指出，一段關係需要兩個人共同維持與培養，想要建立更深厚的感情，你們需要知道這8大「戀愛保鮮」原則。

▲感情保鮮。（圖／翻攝自unsplash.com）

原則＃1　良好的溝通

沒有溝通的愛情無法長久，相信這是每段戀人都深刻體會的，如果每次吵架都不學著說出自己內心的想法，長久下來，對方不清楚你要的是什麼，愛情也會漸漸被磨淡。所以良好的溝通，不只可以使感情更融洽，也會更了解對方的想法與需求，減少爭吵。

▲感情保鮮。（圖／翻攝自unsplash.com）

原則＃2　一起面對困難

當愛情面臨分歧時，逃避絕對不是解決問題的方法，兩人共同面對才能真正看清問題以及原因，即使會爭吵、會意見不合，但兩人有一起努力、維持這段感情的共識時，問題就一定有解決辦法。

原則＃3　為感情增添樂趣

工作以及維持生計非常重要，但就像人需要清新的空氣，感情當然也需要一些新鮮感。將工作排開，替兩人安排一場特別的約會，參觀近期熱門的景點，或是去對方一直提起的咖啡廳坐坐、聊天，盡情的享受兩人時光！

▲感情保鮮。（圖／翻攝自unsplash.com）

原則＃4　分享日常生活中的小驚喜

當你在生活中突然體悟到某些啟發或感想時，試著與對方分享，或是提起自己在哪些小細節上做出了改變，說不定對方會為你感到開心，給了你出乎意料的回應。

原則＃5　適當給予讚美與支持

當你感覺對方不喜歡、不夠尊重你時，這可能表示你們的感情聯繫不夠強烈，你應該在適當的時候給對方鼓勵與稱讚，成為對方的依靠，這樣才能讓感情更堅固。

▲感情保鮮。（圖／翻攝自unsplash.com）

原則＃6　分享彼此的夢想與共同的目標

當兩個人朝著共同的目標與夢想努力時，打拼的過程會比達成目標更快樂，兩人也會更積極且期待，情感也會更深厚。

原則＃7　跳脫舒適圈

在舒適圈中固然簡單且安逸，但一起嘗試、面對未知的事物與機會，可以讓你們的感情更加穩定。

▲感情保鮮。（圖／翻攝自unsplash.com）

原則＃8　學著寬恕／承認錯誤

每個人都可能會有做錯事的時候，但承認並且坦白錯誤，可以讓對方試著理解並原諒你的錯，也能改善兩人的關係，獲得的快樂時光也會更多。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 保鮮, 感情, 兩性
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