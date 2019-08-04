孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強

▲ 孫芸芸、曾之喬撞包了！。（圖／翻攝孫芸芸、曾之喬IG）



記者張妤瑄／台北報導

孫芸芸一向都是時尚資優生，拍照信手捻來就張張都有大片感，雖然最近曬出新入手的比利時DELVAUX水桶包時，她微微向後撩髮，也順便把粉絲撩的不要不要，讓許多人留言「漂亮」、「真美」，收穫許多讚美聲，不過卻與妹子曾之喬撞包了。兩人相比，孫芸芸難得辣輸人！

▲ 孫芸芸拎DELVAUX Pin系列黑色光滑牛皮水桶包，售價NT$79,900元。（圖／翻攝孫芸芸IG）



身為台灣第一名媛，孫芸芸身材一直維持得很好，體態好得沒話說，且也不吝與大家分享，最近去海邊曬太陽，穿低胸細肩帶洋裝，辣度絕對是能讓人噴鼻血的等級。只可惜，卻偏偏「撞包」時，穿黑色小背心配外套，輸了穿粉色蕾絲背心的曾之喬。

▲說到比辣，孫芸芸其實是箇中高手。（圖／翻攝孫芸芸IG）



▲ 曾之喬拎Pin系列粉色迷你水桶包，售價NT$67,300元。（圖／翻攝曾之喬IG）



曾之喬有在電梯內拍OOTD的習慣，這回為了曬出新入荷的DELVAUX粉色水桶包，特地搭了粉色蕾絲背心呼應，更為了曬美包，特地走入電梯拍了OOTD辣照，還被粉絲抓包「沒按電梯」，她也親自回應「只是進電梯拍照就不按了啊！」、「用心用感情在經營ig耶！不是兒戲耶！」讓人笑噴。

▲ 曾之喬為了曬新包，特地到「電梯內」拍OOTD辣照。（圖／翻攝曾之喬IG）



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不過喬喬的用心，粉絲們都有看出來，辣妹的電梯美照，很快就被粉絲留言擠爆，被讚「姊真的很辣」。喬喬也寫下對時尚穿搭的見解，告訴粉絲們「穿搭的重點不僅是時髦與否／向全世界做一個自我介紹：）」。她這次的自我介紹，大家覺得如何呢？

▲ 孫芸芸、曾之喬不約而同背上DELVAUX的Pin系列包款，該款誕生於1972年，本季推出不同尺寸與更多可愛色系。（圖／品牌提供）