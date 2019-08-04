fb ig video ETtoday search mobile

郭彥均「父親節要過好，先過好情人節」　衣服藏愛情密碼，親自解釋閃瞎人

> >


▲要怎麼過情人節和父親節？快來聽聽郭彥均怎麼說。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

郭彥均夫婦受邀出席加拿大服飾品牌Roots在台首間Salt＆Pepper概念店開幕活動，穿上寫有「A＆W」與「小蜜蜂」布章的帽T現身，其中蘊藏著他滿滿的愛。郭彥均解釋「A代表我的英文名字Antony，W是我老婆的英文命字Winnie，小蜜蜂是我女兒喜歡的」，在衣服上偷偷放閃。

▲▼Roots S＆P開幕。（圖／Roots提供）

▲郭彥均與老婆Winnie、女兒圓圓一起出席Roots Salt＆Pepper概念店開幕活動。（圖／品牌提供）

七夕情人節（8／7）、父親節前後腳到來，會怎麼慶祝？郭彥均表示：「父親節要過好，一定要先過好情人節。」想送什麼禮物給老婆示愛？他說：「我跟我老婆定情那天，我送給她一件衣服，剛好是Roots的。這次剛好可以送一件上面寫著2004.11.4的送給她。」走紀念意義的路線。

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲郭彥均透露，2004年與老婆定情時送的定情物就是Roots的衣服。（圖／品牌提供）

會不會暗示老婆該送什麼父親節禮物？郭彥均透露：「她不會理我耶，我都是自我打發。」他笑虧老婆：「去年情人節她送我的東西，我還滿感動的，她送我一個鑰匙圈。結果她說要自己去挑禮物，結果她去買一個包包。」

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲即將迎來情人節與父親節，郭彥均一家要怎麼過？他說：「要過好父親節，就要先過好情人節。」（圖／品牌提供）

Roots今年為盛大慶祝經典的Salt＆Pepper椒鹽灰（S＆P）系列滿40周年，在加拿大多倫多、芝加哥開幕Salt＆Pepper概念店，台北101是全球第三家。該系列以黑白雙色「撚紗織法」混紡而成，將棉質服飾改良得柔軟親膚，是Roots引以為傲的經典。

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲Roots台北101專賣店是全球第三間Salt＆Pepper概念店。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

為慶祝Salt＆Pepper系列40周年，2019秋冬在款式上推出不同以往、更潮流的設計，包含寬褲、吊帶褲等，且全台專櫃將會輪流舉辦「Make it Your Own」時尚布貼巡迴活動，只要購買S＆P系列就能享有免費燙印服務，自己設計自己的衣服，共47款徽章能選，包含經典動物海狸、松鼠、加拿大楓葉等，台北101則多一款限定的台北101布章。

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲▼Roots S＆P專賣店開幕。（圖／Roots提供）

▲Salt＆Pepper系列已經40周年，2019秋冬在款式上推出更多潮流、符合時下流行趨勢的款式。（圖／品牌提供）

關鍵字：

郭彥均, 七夕情人節, 情人節, 七夕, Roots, 時尚穿搭, 台北101
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」

27歲古力娜扎套美少女戰士上衣　青春感竟打趴19歲歐陽娜娜 38歲鄭麗媛逆生長！私服穿搭裸背　狀態被誇「根本20歲」 「巨蟹」李榮浩與「雙子」楊丞琳　默契十足又互補是完美「嫁給愛情」的模樣 醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單 被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」 「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客 楊晴路跑12公里後無力折返　脫衣只穿「運動Bra」半路攔車自救

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面