郭彥均「父親節要過好，先過好情人節」　衣服藏愛情密碼，親自解釋閃瞎人



▲要怎麼過情人節和父親節？快來聽聽郭彥均怎麼說。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

郭彥均夫婦受邀出席加拿大服飾品牌Roots在台首間Salt＆Pepper概念店開幕活動，穿上寫有「A＆W」與「小蜜蜂」布章的帽T現身，其中蘊藏著他滿滿的愛。郭彥均解釋「A代表我的英文名字Antony，W是我老婆的英文命字Winnie，小蜜蜂是我女兒喜歡的」，在衣服上偷偷放閃。

▲郭彥均與老婆Winnie、女兒圓圓一起出席Roots Salt＆Pepper概念店開幕活動。（圖／品牌提供）



七夕情人節（8／7）、父親節前後腳到來，會怎麼慶祝？郭彥均表示：「父親節要過好，一定要先過好情人節。」想送什麼禮物給老婆示愛？他說：「我跟我老婆定情那天，我送給她一件衣服，剛好是Roots的。這次剛好可以送一件上面寫著2004.11.4的送給她。」走紀念意義的路線。

▲郭彥均透露，2004年與老婆定情時送的定情物就是Roots的衣服。（圖／品牌提供）



會不會暗示老婆該送什麼父親節禮物？郭彥均透露：「她不會理我耶，我都是自我打發。」他笑虧老婆：「去年情人節她送我的東西，我還滿感動的，她送我一個鑰匙圈。結果她說要自己去挑禮物，結果她去買一個包包。」

▲即將迎來情人節與父親節，郭彥均一家要怎麼過？他說：「要過好父親節，就要先過好情人節。」（圖／品牌提供）



Roots今年為盛大慶祝經典的Salt＆Pepper椒鹽灰（S＆P）系列滿40周年，在加拿大多倫多、芝加哥開幕Salt＆Pepper概念店，台北101是全球第三家。該系列以黑白雙色「撚紗織法」混紡而成，將棉質服飾改良得柔軟親膚，是Roots引以為傲的經典。

▲Roots台北101專賣店是全球第三間Salt＆Pepper概念店。（圖／品牌提供）



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為慶祝Salt＆Pepper系列40周年，2019秋冬在款式上推出不同以往、更潮流的設計，包含寬褲、吊帶褲等，且全台專櫃將會輪流舉辦「Make it Your Own」時尚布貼巡迴活動，只要購買S＆P系列就能享有免費燙印服務，自己設計自己的衣服，共47款徽章能選，包含經典動物海狸、松鼠、加拿大楓葉等，台北101則多一款限定的台北101布章。

▲Salt＆Pepper系列已經40周年，2019秋冬在款式上推出更多潮流、符合時下流行趨勢的款式。（圖／品牌提供）

