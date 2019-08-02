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約會必勝！隨身「急救美妝神物」，自帶女神光

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▲▼約會美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲約會配備精簡確實，任何突發狀況都不怕。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

和男友出門約會，不可能帶上一整個化妝包，隨身小包容量有限，如何帶好帶滿呢？根據男性喜好度調查，女生的肌膚最重要，接下來是頭髮，最後像是雙手、眼下等細節也會留意，以下4個好用神物，請趕快筆記！

▲▼約會美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Yves Rocher 好吸收橄欖護手乳液，30ml，169元。

護手霜

兩人牽手時，雙手肌膚的質感很重要。每次洗手擦乾後，記得要擦護手乳液，指腹和指緣都要塗抹均勻，讓手部肌膚達到深度滋潤。

▲▼約會美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AVEDA 隨行按摩梳，780元。

梳子

夏季頭髮容易扁塌，趁著去洗手間時梳梳頭吧！AVEDA推出攜帶型的隨行按摩梳，擁有木質髮梳的所有優點 ，幫助按摩放鬆頭皮並挑鬆髮根，維持髮型蓬鬆立體。 V 聰明梳針排列，直梳化解髮絲糾結，橫梳讓髮絲平整不毛躁。

▲▼約會美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲WAKEMAKE 奶霜慕斯水潤霧感唇釉，#04，450元。

3用唇彩

獨特奶霜質地，隨著接觸肌膚溫度逐漸貼融釋放保濕與發色力，剛塗上是保濕光澤，會隨著時間幻化為柔霧妝感，顯色又貼合，當作腮紅和眼影用也沒問題。

▲▼約會美妝神物。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲PS美美妍 電眼修修發光全效眼霜，30ml，1,280元。

清爽眼霜

化妝一整天，眼下乾紋又出來作亂，尤其是夜晚又特別明顯。最近許多眼霜力求乳液化，清爽好推抹且不帶給肌膚負擔。幫助眼周肌膚補水，並趕走疲憊。偷偷說若是眼部脫妝，眼霜更是卸除殘妝的法寶，利用裡面的油脂將殘妝帶走。

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關鍵字：

急救美妝, 眼霜, 梳子, 唇彩, 多用途, 護手霜
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