JR紀言愷自黑「腿粗、屁股大」　曾練舞時一晚跳破兩件褲子

▲JR、阿喜受邀出席LEE 130周年秋冬系列發表會。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

JR（紀言愷）、阿喜（林育品）受邀為丹寧品牌LEE 130周年活動站台，兩人一出場就合體演唱《愛上遊樂》，炒熱現場氣氛。剛剛升格當爸的JR分享奶爸生活，最有感的就是「都沒怎麼睡，但還是選擇累一點的陪在老婆、小孩身邊」，讓一旁沒對象的阿喜表示很羨慕，還說以後就要找「JR這種老公」！

▲JR剛剛升格人父，近期一直處於睡眠不足的狀態，但甘之如飴，讓沒對象的阿喜大呼找對象就要找JR這種暖男。（圖／品牌提供）



LEE迎來130歲生日，2019秋冬延續前幾季「Move Your Lee」的概念，重塑經典推出濃厚美式風格的系列，並將過往的招牌Logo加上130週年字樣入衣，更有紀念價值。其中，「四面彈」丹寧布料更是革命性突破，甚至能穿上「劈腿」。四面彈面料的丹寧褲讓JR穿上後特別有感，他自爆「以前練舞一個晚上會練破兩條褲子！」

▲JR穿上四面彈面料的丹寧褲，一穿就愛上。（圖／品牌提供）



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JR透露：「因為我屬於腿比較粗、屁股比較大的身材，找不到合適練舞的褲子，以前練舞的時候，還有過一個晚上練破兩條褲子的紀錄。」因此，四面彈面料，貼身、不會緊、不會熱，讓他一穿就愛上。

▲JR一身丹寧風格，看起來完全零爸味；阿喜穿黃色上衣配吊帶褲，青春俏皮。（圖／品牌提供）