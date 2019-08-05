fb ig video ETtoday search mobile

JR紀言愷自黑「腿粗、屁股大」　曾練舞時一晚跳破兩件褲子

> >

▲JR、阿喜出席LEE 130周年活動。（圖／LEE提供）

▲JR、阿喜受邀出席LEE 130周年秋冬系列發表會。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

JR（紀言愷）、阿喜（林育品）受邀為丹寧品牌LEE 130周年活動站台，兩人一出場就合體演唱《愛上遊樂》，炒熱現場氣氛。剛剛升格當爸的JR分享奶爸生活，最有感的就是「都沒怎麼睡，但還是選擇累一點的陪在老婆、小孩身邊」，讓一旁沒對象的阿喜表示很羨慕，還說以後就要找「JR這種老公」！

▲JR、阿喜出席LEE 130周年活動。（圖／LEE提供）

▲JR剛剛升格人父，近期一直處於睡眠不足的狀態，但甘之如飴，讓沒對象的阿喜大呼找對象就要找JR這種暖男。（圖／品牌提供）

LEE迎來130歲生日，2019秋冬延續前幾季「Move Your Lee」的概念，重塑經典推出濃厚美式風格的系列，並將過往的招牌Logo加上130週年字樣入衣，更有紀念價值。其中，「四面彈」丹寧布料更是革命性突破，甚至能穿上「劈腿」。四面彈面料的丹寧褲讓JR穿上後特別有感，他自爆「以前練舞一個晚上會練破兩條褲子！」

▲JR、阿喜出席LEE 130周年活動。（圖／LEE提供）

▲JR穿上四面彈面料的丹寧褲，一穿就愛上。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

JR透露：「因為我屬於腿比較粗、屁股比較大的身材，找不到合適練舞的褲子，以前練舞的時候，還有過一個晚上練破兩條褲子的紀錄。」因此，四面彈面料，貼身、不會緊、不會熱，讓他一穿就愛上。

▲JR、阿喜出席LEE 130周年活動。（圖／LEE提供）

▲JR一身丹寧風格，看起來完全零爸味；阿喜穿黃色上衣配吊帶褲，青春俏皮。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LEE, JR, 紀言愷, 阿喜, 林育品, 時尚穿搭, 潮牌, 丹寧品牌
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔

節食就能瘦？營養師揭秘吃太少反而會發胖！吃到「標準」是關鍵

奧斯塔羅12星座一周運勢0805-0811　巨蟹七夕有機會脫單、天蠍看緊荷包

陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 再粗的蘿蔔腿都有救！每天躺著練5動作　小腿瘦整圈 七夕就決定這樣穿了！5個情侶裝指南，放閃不害羞超有型 Adidas攜手《火影忍者》推出「卡卡西」鞋款　萬花筒血輪眼成最大亮點 《灼人秘密》揭開現實「潛規則」　夢想是裹著糖衣的毒藥，你願意犧牲到何種程度？ 韓妞瘦12公斤屁股變小、腿變直超有感！下半身運動影片＋菜單公開 成功人士管理時間的7個習慣　首先「不要把行程表塞滿」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面