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甲面變黃又脆裂？5大養護守則揮別稻草髮、黃指甲　事前多一步很重要

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▲5大養護守則揮別稻草髮、黃指甲。（圖／翻攝IG）

▲對於許多愛美的女生而言，時髦的髮色、指彩都是造型必備的一部份。(圖／翻攝IG@ponysmakeup，以下同)

記者張毓容／台北報導

對於愛漂亮的女生們而言，完美的造型不只侷限於服裝和彩妝，就連髮型髮色到指上美彩都要搭配得宜才算有型，這也使時下女生頻跑髮廊染燙、美甲店換造型，而你也是其中一員嗎？小心，長期下來容易讓髮質毛燥受損出現稻草頭，指甲也可能開始有變黃、易脆裂的現象。

但也不是叫你從此都不要染髮或做美甲，營養師梁家瑋就提出建議，其實只要留意做好以下5大守則，就能減少髮絲和指甲的傷害，讓你在追求時尚潮流的同時，依舊能維持秀髮和手指甲面的健康和美麗狀態。

▲5大養護守則揮別稻草髮、黃指甲。（圖／翻攝IG）

▲平時染髮和做指彩的頻率、次數都要留意。

1.控制染燙、指彩次數與頻率
頭髮指甲皆由角蛋白組織而成，當過度染燙髮或太常進行指甲美容，容易使蛋白質流失，造成髮質、指甲受損。指甲與頭髮也需要擁有適當的休息與養護時間，建議愛美女性們要控制染燙與做指彩的次數，一年間染燙不宜超過3次，指彩則建議一年不超過6次。

2.嚴選使用產品，認清成分標示
在染髮劑的選擇上務必看清是否含有「對苯二胺」(PPD)，避免染劑影響頭皮健康。而指甲油則建議挑選水溶性指甲油，同時認明去光水中的「丙醇」成份恐對指甲造成損害。

3.事前多一步，加強隔離程序
不論在染燙髮或上指彩前，都建議先在頭皮、甲面上塗抹隔離防護產品，避免皮膚與異物直接接觸，降低傷害風險。

▲5大養護守則揮別稻草髮、黃指甲。（圖／翻攝IG）
▲透過飲食也可為髮絲和指甲補充必須營養素。(圖／翻攝unsplash)

4.適當補充髮絲、指甲的必須營養素
徒有光鮮亮麗的外表卻忽略髮甲健康的根本，透過再多的染燙髮或指彩也無法掩蓋長期損害！頭髮、指甲都由角蛋白所構成，倘若身體缺乏蛋白質，可能造成頭髮稀疏易落髮、容易皮膚脫皮或指甲斷裂等問題。因此，建議可透過每日食用充足的生物素幫助身體代謝蛋白質，以維持髮甲的健康本質，如甜菜、雞蛋、小麥胚芽、全榖類與鮭魚等皆蘊含豐富的生物素。

5.定期做修護保養
除了上述幾點要注意外，平日的保養更是保護秀髮跟指甲的根本。平日洗髮前可以利用寬梳子按摩頭皮，促進血液循環，還可以搭配有修護效果的免沖洗護髮品及深層修護髮膜等幫助柔順、修護及保養髮絲；指甲則建議定期使用指緣油來保養指緣周邊肌膚和甲面，改善乾燥問題，另外市面也推出髮甲保養的相關營養保健品，幫助由內而外達成保養、修護效果。

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關鍵字：

頭髮, 指甲, 保養, 秘訣, 稻草髮, 黃指甲, 脆裂, 染髮, 染燙, 美甲, 指彩
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