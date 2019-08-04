fb ig video ETtoday search mobile

林俊傑曬新歡　113萬歐米茄登月錶入手

> >

▲▼ 林俊傑OMEGA 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑戴全球限量1014只的歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念錶。（圖／翻攝jjlin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛錶出名的林俊傑不只收藏沛納海（Panerai）、勞力士（Rolex）、Richard Mille、愛彼錶（Audemars Piguet，簡稱AP）等品牌，凡是有話題、限量錶款都抱持高度興趣，近期新歡是歐米茄（OMEGA）慶祝人類登月50周年推出的超霸系列阿波羅11號50周年紀念腕錶，價值1,130,600元。

▲▼ 林俊傑OMEGA 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑曬歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念腕錶，1,130,600元。

此款紀念錶的原型，出自歐米茄在1969年11月25日舉辦了向太空人致敬晚宴上，送給當時在NASA服役的太空人一只限量的18K金超霸腕錶；今年慶祝人類登月50周年，品牌重新復刻，以18K Moonshine™金打造腕錶，呈現垂直磨砂面盤、刻面縞瑪瑙時標，配上酒紅色陶瓷錶圈相當出色。

▲▼ OMEGA 。（圖／翻攝OMEGA官網）

▲透明錶背顯露3861手動上鍊大師天文台認證機芯。

透明錶背則顯露3861手動上鍊大師天文台認證機芯，細看錶背黑色內圈展現美洲的部分世界地圖與圓弧形月球隕石鑲嵌，展現地球與月球的真正比例，限量發行1014只。林俊傑顯然對此錶很滿意，直接po近拍圖曬錶呀！

▲▼ 林俊傑OMEGA 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑擁有勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，，306,500元。

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, 登月錶, 林俊傑, 勞力士
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！　「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛卡哇伊吊飾洩少女心

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

TAG Heuer亮古董錶　計時碼錶淵源深 風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯 韓妞瘦12公斤屁股變小、腿變直超有感！下半身運動影片＋菜單公開 從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔 奧斯塔羅12星座一周運勢0805-0811　巨蟹七夕有機會脫單、天蠍看緊荷包 老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！ 磨合期情侶必看！3個舉動「一秒回到熱戀」　貼心小紙條超加溫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面