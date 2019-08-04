最強山系來襲！HYKEＸTNF機能面料＋高端剪裁，展現極簡設計

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日本「山系」女裝品牌HYKE，一直以來都是The North Face的合作對象之一，而雙方自2019春夏系列首次推出男裝後，最新的2019秋冬系列也將延續下去，其中，服裝也會以「山系」設計為主打，並且注重於剪裁與機能性。

▲HYKE X The North Face 2019秋冬系列。（圖／翻攝自IG@thenorthfacehyke）

此次的HYKE X The North Face 2019秋冬系列，多以大衣、羽絨衣以及圍脖搭配著Gore-Tex防水面料，並且還利用羔羊毛、太空棉等材質打造了長版大衣、衛衣、長褲與腳套，另外，該系列也能從落肩設計、拉鍊運用、材質選擇等面向，明顯看出HYKE的高端剪裁與極簡風格。

▲多以大衣、羽絨衣以及圍脖搭配著Gore-Tex防水面料。（圖／翻攝自HYKE The North Face 2019）

▲能從多個設計面向，看出HYKE的高端剪裁與極簡風格。（圖／翻攝自HYKE The North Face 2019）

HYKE X The North Face 2019秋冬系列，預計將會推出男、女裝的款式，並且於9／11在The North Face Standard二子玉川店與伊勢丹新宿店搶先發售，隨後則是於9／18登陸其他9間The North Face門市、伊勢丹百貨以及伊勢丹官網，不過，目前尚未有商品售價的消息，有興趣的朋友，最近一定要注意相關資訊哦！

此外，The North Face與COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN的系列，同樣是近期火熱的聯名之一，而雙方帶來的2款外套也有各自的特色，首先第一款帶有Gore-Tex防水面料的外套，加入了燈心絨與迷彩元素打造復古的味道；另一款則為防風外套，並利用卡其與格紋創造濃厚日本味設計，目前已於COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN指定專賣店開賣，售價分別為日圓138,000元（約台幣40,000元）、日圓69,000元（約台幣20,000元）。

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