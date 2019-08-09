fb ig video ETtoday search mobile

免送洗！麂皮汙漬竟能靠這款「美妝小物」拯救

> >

▲清潔「麂皮」單品。（圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921、shiseido.co.jp、pixabay.com）

▲原來這款化妝用品可以去除「麂皮」汙漬。（圖／翻攝自pixabay.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921、shiseido.co.jp

讓人又愛又恨的「麂皮」單品，能讓穿搭更顯質感與氣質，但是只要一點水漬、髒汙就會整組壞光光，看起來既不美觀又顯老舊，所以在保養與清潔方面總是讓人頭痛。不過近期在日本推特（Twitter）上有網友使用了資生堂（Shiseido）的化妝海綿清潔劑來擦拭麂皮跟鞋，清潔力居然出乎意料的好呢！趕快一起來瞧瞧～

▲清潔「麂皮」單品。（圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921、shiseido.co.jp、pixabay.com）

▲黑黑的汙漬居然不見了！（圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921）

從網友「kyoh」（@kyoh_921）分享的照片中可以看到，原本黃色麂皮高跟鞋的鞋頭上有一塊汙漬，使用化妝海綿清潔劑擦過後，整雙鞋看起來就像新的一樣，又亮又乾淨。其實在日本早就有用資生堂化妝海綿清潔劑來清理麂皮的作法，不過沒想到效果那麼好。

▲清潔「麂皮」單品。（圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921、shiseido.co.jp、pixabay.com）

▲大家趕快一起來搶救自己心愛的「麂皮」單品吧。（圖／翻攝自pixabay.com）

沒想到化妝海綿清潔劑那麼實用，可以清洗化妝海綿，還能解決麂皮惱人的髒污，各位也趕快來試試，讓心愛的「麂皮」單品起死回生吧！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

麂皮, 清潔, 資生堂, 單品, 化妝海綿, 海綿清潔劑
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

影／佔有慾最強的4大星座男！天蠍吃醋冠軍、牡羊走「霸道總裁」路線

泫雅素顏逛街被譏像大媽！招牌豐唇配鯊魚夾　網酸：怎麼變這樣

星．上妝／《德魯納酒店》IU傲嬌妝超費工　網：美到以為去微整

《我們不能是朋友》劇情最高潮！惟惟掰了論及婚嫁男友，只有投資自己不會騙人！ 林依晨出席代言巧遇雙重天災！地震當下第一件事「衝去抱緊媽媽」 想瘦必學！超簡單「減肥321餐盤」飲食法　比算熱量更方便 木村光希首次「男裝」造型帥翻！蘑菇頭神撞臉　網驚：根本老爸複製貼上 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天 「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面