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揪姐妹一起敷！超逗趣海綿寶寶、派大星面膜　邊搞怪還能變美

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▲海綿寶寶面膜。（圖／翻攝自IG@hipdot）

▲超逗趣海綿寶寶、派大星面膜登場。（圖／翻攝自IG@hipdot）

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@hipdot

近期加州彩妝品牌「HIPDOT」與大朋友小朋友最愛的《海綿寶寶》合作啦！推出一系列美妝產品，尤其是系列中的海綿寶寶與派大星面膜，更是讓不少IG網紅搶著拍照PO文，因為當你敷上後，瞬間就會化身最愛的卡通人物，看起來超級逗趣，如果你也是《海綿寶寶》的粉絲，那就一定不能錯過。

趕快揪姐妹一起敷上逗趣的海綿寶寶與派大星面膜吧！變身最愛的卡通人物，然後一起唱：「是誰住在深海的大鳳梨裡～海綿寶寶」，瞬間陷入回憶漩渦。敷了這麼特別的面膜怎麼能不瘋狂自拍，而且拍完還要po文跟朋友們分享（明明就是炫耀！）。

▲海綿寶寶面膜。（圖／翻攝自IG@hipdot）

▲海綿寶寶面膜。（圖／翻攝自IG@hipdot）

▲趕快揪姊妹們變身海綿寶寶與派大星，順便一起變美麗。（圖／翻攝自IG@hipdot）

「HIPDOT」除了有這兩款超特別的面膜外，還有推出多款《海綿寶寶》聯名美妝品，像是多色超飽和的眼影盤、松鼠珊迪款的腮紅修容盤以及閃亮繽紛的唇釉，而且每款的外包裝都充滿《海綿寶寶》元素，像背景的花朵、水母等等，身為粉絲的你們一定不能錯過。

歐美美妝達人用「HIPDOT」與《海綿寶寶》的聯名化妝品完妝，從快速補水的面膜到修容以及眼妝，看完後讓人更想敗家啦～

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關鍵字：

海綿寶寶, 加州, 化妝品, 美妝品, 彩妝, 派大星, 面膜, 保養
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