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Adidas攜手《火影忍者》推出「卡卡西」鞋款　萬花筒血輪眼成最大亮點

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編輯／Duke

先前Adidas找來人氣動漫《七龍珠》進行聯名合作後，不僅鞋款買氣增加，也連帶成為當時的熱門話題。然而，Adidas並不打算就此結束與動漫的合作，因為Adidas這次將聯手另一個人氣動漫《火影忍者》，並利用經典人物旗木卡卡西為主題打造。

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost「卡卡西」。（圖／翻攝自Sneakernews）

此次聯名系列採用的鞋型為COPA Ultraboost，是一款運用人氣角色旗木卡卡西為主題設計的球鞋，其中，鞋面的藍色與綠色，代表著木葉村忍者的服裝，而鞋舌、鞋帶、後跟以及Logo處的銀色，則是代表旗木卡卡西的髮色，其餘的細節還包括鞋舌上的「萬花筒血輪眼」、後跟的「暗部」標誌與側邊的日文字樣。

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲鞋面以藍色與綠色為主，而鞋舌、鞋帶、後跟以及Logo處的銀色則代表旗木卡卡西的髮色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲細節處包括鞋舌上的「萬花筒血輪眼」、後跟的「暗部」標誌與側邊的日文字樣。（圖／翻攝自Sneakernews）

雙方聯手推出的《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost「卡卡西」，絕對是一款完美運用角色細節的鞋款，而這對於所有喜愛《火影忍者》的粉絲來說，應該是最棒的回憶禮物了。目前售價與發售消息都尚未公佈，不過，根據Sneakernews的消息指出，該鞋款預計將於近期推出哦！

而Nike近日發表的全新緩震科技Joyride系列，同樣是一個值得大家關注的焦點，該鞋款採用編織鞋面，搭配著全新的「彩色小球」緩震顆粒，具備出色的延展性，並且會記憶使用者的腳型，使舒適度達到新的層面，目前已於Nike各大門市、經銷商以及官網發售，售價為台幣5,500元。

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲《火影忍者》X Adidas COPA Ultraboost。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲Nike全新緩震科技Joyride系列，男、女款皆有推出。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

Adidas, 七龍珠, 火影忍者, 旗木卡卡西, COPA, Ultraboost, 木葉村, 忍者, 萬花筒血輪眼, Nike, Joyride
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