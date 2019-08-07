派大星也懂打籃球！NikeＸ《海綿寶寶》服飾系列登場，還有超可愛背包必收

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今年適逢20周年紀念的《海綿寶寶》，日前宣佈將與Nike合作推出Kyrie聯名系列，如今終於要迎來發售，同時，更多的系列商品也逐漸浮出水面，因為除了鞋款以外，雙方還將帶來服飾與配件系列，以慶祝《海綿寶寶》的20歲生日。

▲除了鞋款以外，還將帶來服飾與配件聯名系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

此次的服飾與配件聯名系列，將會帶來帽T、T-Shirt、襪子以及後背包，其中，帽T與T-Shirt另有推出童裝尺寸，而圖案設計則以海綿寶寶、派大星與章魚哥打籃球的模樣為主，預計將於8／17在Nike指定門市販售，而男款T-Shirt售價為台幣1,180元、童裝為台幣980元、襪子售價為台幣450元、後背包售價為台幣1,250元，不過，目前尚未得知帽T的售價與上市時間。

▲帽T、T-Shirt另有推出童裝尺寸。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

▲男款T-Shirt的設計，預計將與童裝相同。（圖／翻攝自Nike官網）

▲襪子主打Kyrie的刺繡標誌。（圖／翻攝自Nike官網）

▲由上至下，分別為海綿寶寶、派大星以及章魚哥包款。（圖／翻攝自Nike官網）

另外，上回揭曉的《海綿寶寶》X Nike Kyrie聯名系列，將會帶來5款籃球鞋，分別為3款Nike Kyrie 5以及2款Nike Kyrie 2 Low，而設計靈感皆來自海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆與珊迪，並且配色與細節也都高度還原角色的特徵，鞋款的部份，預計將於8／9在Nike指定門市抽籤販售，不過，台灣似乎只會有3款Nike Kyrie 5，並分為男款、大童、中童以及小童，男款售價為台幣4,200元、大童售價為台幣3,200元、中童售價為台幣2,800元、小童售價為台幣2,200元。

▲台灣預計只會有3款Nike Kyrie 5，並分為男款、大童、中童以及小童。（圖／翻攝自Nike官網）



此外，根據IG爆料帳號@yeezymafia曝光的消息，OG款的Yeezy Boost 700「Wave Runner」也將再度迎來發售，其材質以麂皮、皮革、網布以及Boost為主，而配色則是採用灰色為主調，並搭配黑、藍、橘3色創造撞色設計，預計將於8／17在Adidas指定專賣店販售，售價為台幣10,800元。

▲以黑、藍、橘3色創造撞色設計的Yeezy Boost 700「Wave Runner」。（圖／翻攝自Sneakernews）

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