七夕脫單有它就夠了！「肌肉手臂音響」給你滿滿男友力，光聽聲音就很撩

▲日本推出肌肉手臂環抱式音響，散發Man味～（圖／翻攝自present.otome-yusha.jp）

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單身女子們有福啦！近期有日本廠商推出「肌肉手臂環抱式音響」，結合超實用的音響功能，不管是聽音樂還是追劇都很方便，搭配超帥的肌肉手臂，讓你被環抱時也能感受到滿滿的男友力，只能說日本人的創意無極限阿～

這款「肌肉手臂環抱式音響」將喇叭設置在手臂裡面，讓你在播放音樂、聽男神聲音或是追劇時，可以感受到立體的環繞音質，就像男友在耳邊說話。另外，如果你不喜歡動漫圓形靠枕也可以拆下來，或是將男神的照片貼上去，這樣就會有靠在男神懷裡的感覺啦～（迷妹必備）

▲環抱式的肌肉手臂會不會太man啦～（圖／翻攝自present.otome-yusha.jp）

雖然照片中的女主角是在咖啡廳使用「肌肉手臂環抱式音響」，不過相信應該沒有人會真的帶出門吧！這羞恥度太大了啦～所以還是放在家裡，當你覺得疲憊、傷心，想要有人給妳依靠時，可以到他的懷裡休息，成為脆弱時的避風港，帶給妳滿滿的安全感與溫暖。

▲這款音響還是在家使用就好，帶出門也太害羞了～（圖／翻攝自present.otome-yusha.jp）

這款「肌肉手臂環抱式音響」只需連接USB線就能充電，充2小時就可以連續使用2小時。七夕即將接近，不管是單身者要送自己，還是要送給單身的閨蜜都很合適（怎麼有種越說越哀傷的感覺呢...），喜歡的朋友們，趕快到官方網站上了解更多相關資訊吧。以下是實體操作的影片。

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