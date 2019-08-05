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加入「閃電」比較好喝！藤原浩Ｘ星巴克超潮透明杯400元有找　

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編輯／Duke

日本潮流教父藤原浩每次出手必定造成殺傷，因為他所推出的聯名，沒有一個是不熱賣的。日前，他才剛宣佈將為THE CONVENI潮流便利店帶來Fragment Design X Off-White的T-Shirt後，便再度攜手星巴克推出新品，下面帶各位介紹。

▲藤原浩聯名星巴克、OW。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）▲藤原浩聯名星巴克、OW。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）

▲藤原浩為THE CONVENI潮流便利店帶來Fragment Design X Off-White的T-Shirt。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

這次由藤原浩帶來的Fragment Design X 星巴克系列，將不同於藤原浩以往的設計，改以簡單樸實的樣貌呈現，而此次推出的杯子，正是大家平時買星巴克咖啡所使用的透明杯，不過，藤原浩其實還有注入經典的「閃電」標誌，讓這款杯子瞬間增加收藏價值，並且還配合星巴克的棒狀摩卡、焦糖口味即溶咖啡哦！

▲藤原浩聯名星巴克、OW。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）

▲藤原浩將簡單、樸實的透明杯，注入了「閃電」標誌。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩聯名星巴克、OW。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）▲藤原浩聯名星巴克、OW。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）

▲（左起）分別為星巴克的棒狀摩卡與焦糖口味即溶咖啡。（圖／翻攝自Starbucksjp）

根據藤原浩IG帳號@fujiwarahiroshi的消息指出，此次的Fragment Design X 星巴克系列，每人每款限購各一組，預計將於8／7在全日本的星巴克門市以及網路門市推出，售價為日圓1,300元（約台幣380元），另外只要購買後，便能得到5個限量的「閃電」標誌透明杯以及5個任一口味即溶咖啡，有朋友在日本的各位，可以趕緊請朋友幫忙代購囉！

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關鍵字：

日本, 藤原浩, 星巴克, 咖啡, 閃電, 摩卡, 焦糖, THECONVENI, FragmentDesign, Off-White
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