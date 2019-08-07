fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】失敗未必是壞事　目前這件事選擇放棄是對的嗎？

> >

▲這件事選擇放棄是對的嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

努力許久
卻始終不見起色
或是覺得疲倦時
代表放棄並不是件壞事

今天就跟著奧斯一起來看看
這件事選擇放棄是對的嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，如果你目前想放棄又不知該如何是好的話，建議你先放自己一馬，這樣牌組代表獨自努力與孤寂感強烈，雖然這條路你已經堅持許久，而且一路以來都是自己埋頭苦幹去做，這時奧斯不得不告訴你，每個人的能力是有限的，選擇放棄並不是懦弱，而是勇敢的選擇，所以別逼自己太緊了，因為你的個性有時候就是太鑽牛角尖。

牌ll

選擇這組牌朋友，有時候放棄會是種選擇，因為你們是個聰明人，永遠知道自己該朝向哪個方向努力，畢竟，這樣的牌組就是標準理性思考與前進目標的人，只是你們的個性就是有點糟，什麼事情都要扛在身上去做，因為你們不是那種喜歡發號施令的人，所以目前真的扛不住的話，那就趕緊休息一下囉！

牌lll

選擇這組牌的朋友，你們真是個努力、不怕吃苦的人，但奧斯不得不說，有時候悶著頭做事不是件聰明的事情，因為這樣的牌組代表努力與奮鬥，所以面對自己在意的事情與狀況，總是會努力去完成，但你們也是個不太思考的人，面對許多事情總是一股腦就去做，所以挑選到這組牌的你，目前還不是放棄的時候，建議你趕緊思考一下，然後重新出發吧！

牌lV

選擇這組牌的朋友，目前的事情千萬不要放棄，這樣的牌組代表完美解決與劃下段落，所以這樣的事情還是有機會解決的，只是面對讓你感到苦惱與煩躁的事情，有時會覺得自己快受不了了，而奧斯會建議你，還是可以再堅持一下，重點是這樣的牌組有著長輩貴人的含意，所以奧斯要說如果你覺得碰壁了，不如向年紀稍長的長輩或前輩討教一下，因為這將能夠獲得良好的建議以及方向。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

影／傳說中的「好脾氣」星座Top 4！水瓶懶得吵架、第一好到人人認證

「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂

12星座八月運勢　獅子有如神助非常旺、巨蟹收入越來越好

安格斯12星座一周運勢8/5-8/11　水逆浩劫已過！金牛漸入佳境、獅子顏值爆增 《蜘蛛人》55歲梅嬸超辣身材完全不科學　自爆從小「每天早上檸檬水」 睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 林志玲「5招」養出盛世美貌　只喝溫水就有一半女生做不到 5種習慣讓你「默默破財」　月存不到2千元快戒掉 IU、潤娥、朴信惠...和10位韓國國民女神學習約會穿搭　讓他一眼就愛上你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面