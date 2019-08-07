【奧斯塔羅】失敗未必是壞事　目前這件事選擇放棄是對的嗎？

努力許久

卻始終不見起色

或是覺得疲倦時

代表放棄並不是件壞事

今天就跟著奧斯一起來看看

這件事選擇放棄是對的嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，如果你目前想放棄又不知該如何是好的話，建議你先放自己一馬，這樣牌組代表獨自努力與孤寂感強烈，雖然這條路你已經堅持許久，而且一路以來都是自己埋頭苦幹去做，這時奧斯不得不告訴你，每個人的能力是有限的，選擇放棄並不是懦弱，而是勇敢的選擇，所以別逼自己太緊了，因為你的個性有時候就是太鑽牛角尖。

牌ll

選擇這組牌朋友，有時候放棄會是種選擇，因為你們是個聰明人，永遠知道自己該朝向哪個方向努力，畢竟，這樣的牌組就是標準理性思考與前進目標的人，只是你們的個性就是有點糟，什麼事情都要扛在身上去做，因為你們不是那種喜歡發號施令的人，所以目前真的扛不住的話，那就趕緊休息一下囉！

牌lll

選擇這組牌的朋友，你們真是個努力、不怕吃苦的人，但奧斯不得不說，有時候悶著頭做事不是件聰明的事情，因為這樣的牌組代表努力與奮鬥，所以面對自己在意的事情與狀況，總是會努力去完成，但你們也是個不太思考的人，面對許多事情總是一股腦就去做，所以挑選到這組牌的你，目前還不是放棄的時候，建議你趕緊思考一下，然後重新出發吧！

牌lV

選擇這組牌的朋友，目前的事情千萬不要放棄，這樣的牌組代表完美解決與劃下段落，所以這樣的事情還是有機會解決的，只是面對讓你感到苦惱與煩躁的事情，有時會覺得自己快受不了了，而奧斯會建議你，還是可以再堅持一下，重點是這樣的牌組有著長輩貴人的含意，所以奧斯要說如果你覺得碰壁了，不如向年紀稍長的長輩或前輩討教一下，因為這將能夠獲得良好的建議以及方向。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜