小凱老師：速乾、小彎月刷頭，亞洲女生睫毛膏要「這樣挑」

▲特別為亞洲女性眼型設計的睫毛膏,任何一根睫毛都不錯過。(圖/品牌提供)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

論是纖長或濃密的睫毛膏,一旦睫毛完妝感呈現厚重下垂的狀態,便無法展現最完美的妝效。理想的睫毛膏必要條件是達到輕柔持久的捲翹!小凱老師認為,挑選睫毛膏首要選擇輕盈速乾,絕不讓垂塌來礙事,符合亞洲女生的小刷頭更能將睫毛刷得根根分明。



速乾基底配方

挑選速乾基底配方,在刷上睫毛膏之後快速乾燥、不沾眼皮,一秒定格且達到長時間耐汗抗暈染;結合睫毛雨衣的效用,讓睫毛妝感即使在悶熱潮濕的氣候,反覆眨眼摩擦也不脫落,全天候維持乾淨完美的狀態。



同步修護睫毛

添加維生素B5與膠原蛋白,達到修護、強韌受損睫毛,並預防睫毛脆弱斷裂,使原生睫毛更加柔順、光澤、彈性,讓睫毛上妝時備感呵護。

小彎月刷頭設計

「小彎月刷頭」設計,精算刷毛間距、角度、密度及長度,達到完美貼合亞洲女性眼型的黃金比例,可均勻沾附著適量的睫毛膏體與纖維,由睫毛根部刷到每一根睫毛,即使眼頭和眼尾的細小睫毛也能零死角抓附。

HOW TO USE ?

1:由睫毛底根部為起點,沿著睫毛輕刷,可強化飛翹的打底功效。

2:平行放射狀的方式刷飾睫毛尾端,增加睫毛的密度與捲翹效果。

3:將刷頭直立,再次加強尾段的延伸,創造如嫁接睫毛的纖長感。

4:沿著下眼瞼睫毛處輕刷,展現分明清晰的大眼妝感。

▲KAI BEAUTY 無重力飛長睫毛膏,580元。

▲KISSME 一刷捲翹睫毛底膏,390元。

▲ETUDE HOUSE 睫對出色~極限萌翹搶眼睫毛膏(防暈染),420元。

