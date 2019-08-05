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小凱老師：速乾、小彎月刷頭，亞洲女生睫毛膏要「這樣挑」

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▲▼小凱老師教你睫毛膏這樣挑。（圖／品牌提供）

▲特別為亞洲女性眼型設計的睫毛膏，任何一根睫毛都不錯過。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

論是纖長或濃密的睫毛膏，一旦睫毛完妝感呈現厚重下垂的狀態，便無法展現最完美的妝效。理想的睫毛膏必要條件是達到輕柔持久的捲翹！小凱老師認為，挑選睫毛膏首要選擇輕盈速乾，絕不讓垂塌來礙事，符合亞洲女生的小刷頭更能將睫毛刷得根根分明。


速乾基底配方

挑選速乾基底配方，在刷上睫毛膏之後快速乾燥、不沾眼皮，一秒定格且達到長時間耐汗抗暈染；結合睫毛雨衣的效用，讓睫毛妝感即使在悶熱潮濕的氣候，反覆眨眼摩擦也不脫落，全天候維持乾淨完美的狀態。


同步修護睫毛

添加維生素B5與膠原蛋白，達到修護、強韌受損睫毛，並預防睫毛脆弱斷裂，使原生睫毛更加柔順、光澤、彈性，讓睫毛上妝時備感呵護。

小彎月刷頭設計

「小彎月刷頭」設計，精算刷毛間距、角度、密度及長度，達到完美貼合亞洲女性眼型的黃金比例，可均勻沾附著適量的睫毛膏體與纖維，由睫毛根部刷到每一根睫毛，即使眼頭和眼尾的細小睫毛也能零死角抓附。

HOW TO USE ？
1:由睫毛底根部為起點，沿著睫毛輕刷，可強化飛翹的打底功效。
2:平行放射狀的方式刷飾睫毛尾端，增加睫毛的密度與捲翹效果。
3:將刷頭直立，再次加強尾段的延伸，創造如嫁接睫毛的纖長感。
4:沿著下眼瞼睫毛處輕刷，展現分明清晰的大眼妝感。

▲▼小凱老師教你睫毛膏這樣挑。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 無重力飛長睫毛膏，580元。

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▲KISSME 一刷捲翹睫毛底膏，390元。

▲▼小凱老師教你睫毛膏這樣挑。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

睫毛膏, 小凱老師, 挑選, 不沾染, 快乾, 輕盈
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