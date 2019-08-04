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節食就能瘦？營養師揭秘吃太少反而會發胖！吃到「標準」是關鍵

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▲營養師揭秘吃太少反而會發胖。（圖／翻攝IG）

▲很多人一說到減肥，就會立馬想到節食。(圖／翻攝IG@3.48kg，以下同)

記者張毓容／台北報導

現代人飲食習慣西化，加上繁忙的生活作息，讓維持身材變得更加困難，也因此，常可聽到女生總是將「減肥」掛在嘴邊。而許多人一說到減肥、瘦身就想到節食，但你知道嗎？吃太少反而更容易發胖！知名營養師陳怡錞就點出，不健康地一昧節食，整體熱量攝取太少，不僅維持不久、容易復胖，可能還會越來越胖！

▲營養師揭秘吃太少反而會發胖。（圖／翻攝IG）

▲營養師表示，過度節食不僅容易復胖，未來更不容易瘦下來。

營養師陳怡錞表示，很多人認為少吃就會瘦，但要是過度節食，總熱量攝取太低，不僅傷身，更會導致基礎代謝率降低，週而復始，少吃的效果越來越低，容易復胖，且未來再度減肥時，更不容易瘦下來。

因為當整體熱量攝取低於基礎代謝率的時候，人體的自我調節機能會認為身體處在類似鬧飢荒的狀態，就會自動降低基礎代謝率，節省不必要的熱量開銷，使整體基礎代謝率降低。而基礎代謝率降低後，當你吃的稍微多一點，回到正常分量時，就會更容易復胖。

▲營養師揭秘吃太少反而會發胖。（圖／翻攝IG）

 ▲有氧運動會消耗一部分肌肉，建議有氧運動後可適當補充營養。

另外，很多想減肥的人會做有氧運動，但如果本身吃的熱量太少，運動完後又因為怕發胖而不敢吃任何食物，容易造成肌肉流失。陳營養師指出，大面積的有氧運動會伴隨一部份的肌肉消耗，也就是脂肪會流失，但肌肉也會流失，而整日飲食攝取太少的情況下，肌肉會流失更多。肌肉流失又會造成基礎代謝率降低，未來更容易復胖，而且復胖回來的都會是脂肪，這樣的惡性循環下，就算只復胖回原先體重，但體脂可能變得比原來更高，因而看起來變得更胖，而且整個人鬆鬆垮垮的，變成俗稱的泡芙人。

營養師提醒，像是利用只吃單一食物或吃非常少的錯誤節食方式，太快速的瘦身，沒辦法養成長久的飲食習慣，非常容易復胖。而基礎代謝率是人體維持生理機能基本上一定要消耗的熱量，因此一定要吃夠基礎代謝率，這是最基本的，再加上均衡飲食、盡量吃原貌食物、吃飯速度放慢等健康瘦身原則養成良好的飲食習慣，搭配適當運動，健康的慢慢瘦下來，穩定後基本上也不容易再復胖。

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