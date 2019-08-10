骷髏袋鼠就是殺！Mastermind聯手Kangol帶來經典貝雷帽、漁夫帽

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首間旗艦店才登陸台北101不久的Kangol，開幕時不僅帶來眾多帽款，同時也發售了與Kith的聯名系列。然而，Kangol當然不會讓各位有喘息的空間，因為與日本品牌mastermind JAPAN（MMJ）的聯名系列，絕對會讓各位買到破產，而下方就帶各位一覽有哪些單品吧！

▲Kith X Kangol聯名帽款系列。（圖／翻攝自Kangol）

其實會有該聯名系列的出現，原因來自於8／3為「Kangol Day」，所以Kangol會帶來一系列的活動與限量單品，而mastermind JAPAN X Kangol便是其中之一。此次雙方發售的單品有2款，分別為Galaxy貝雷帽與Furgora Casual鐘型漁夫帽，其中，前者材質使用65％的羊毛，而後者則為尼龍材質，並且2款皆為台灣製造，所以品質上完全不用擔心哦！

▲Galaxy貝雷帽採用刺繡Logo，而材質為羊毛。（圖／翻攝自Kangol）

▲Furgora Casual鐘型漁夫帽好搭又帥氣，絕對是潮人首選。（圖／翻攝自Kangol）

mastermind JAPAN X Kangol聯名帽款系列，目前已於8／3在日本Kangol門市與官網開放預購，而Galaxy貝雷帽與Furgora Casual鐘型漁夫帽的售價，分別為日圓9,300元（約台幣2,700元）與日圓9,800元（約台幣2,850元），有興趣購買的朋友，都可以至官網查看相關消息哦！

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