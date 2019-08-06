fb ig video ETtoday search mobile

魯夫手上拿的是隱藏版！atmosＸ《航海王》聯名暗藏玄機　8／8準備開搶

> >

編輯／Duke

能夠連載超過20年的日本動漫，必定都擁有著龐大的人氣，才能使其延續這麼長一段時間，而《航海王》作為人氣超群的日本動漫，當然也能夠躋身連載20年的行列，所以今年為了慶祝動畫開播20周年，《航海王》特地找來日本元老級球鞋店atmos展開聯名企劃，其中，由atmos創意總監Hirofumi Kojima釋出的照片更是暗藏玄機。

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲《航海王》X atmos系列。（圖／翻攝自atmos）

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲atmos創意總監Hirofumi Kojima，手上似乎拿著將要發售的鞋款。（圖／翻攝自atmos）

然而，此次由atmos設計的《航海王》系列商品，其品項包括2款T-Shirt以及黑、米2色的托特包，並且根據Hirofumi Kojima釋出的照片來看，似乎還會有一雙聯名鞋款的降臨，不過，因atmos保密工作到家，所以鞋款就連碟照都尚未出現。而2款T-Shirt的設計，分別為使用atmos Logo與《航海王》標誌的T-Shirt以及魯夫手拿鞋子的懸賞令T-Shirt。

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲Hirofumi Kojima還懸賞自己。（圖／翻攝自atmos）

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲使用atmos Logo與《航海王》標誌的T-Shirt。（圖／翻攝自atmos）

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲魯夫手拿鞋子的懸賞令T-Shirt。（圖／翻攝自atmos）

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲atmos字體托特包。（圖／翻攝自atmos）

完美將動漫結合球鞋元素的《航海王》X atmos系列，將於8／8在atmosアトモス プロペラ通り店搶先販售，後續則是於8／9登陸日本各大atmos門市以及官網，而懸賞令T-Shirt售價為日圓5,500元（約台幣1,600元）、atmos Logo T-Shirt售價為日圓5,000元（約台幣1,450元）、托特包售價為日圓3,500元（約台幣1,000元）。

除了atmos之外，其實《航海王》還有與運動品牌PUMA合作，而目的就是為了要慶祝動畫開播20周年以及劇場版電影《航海王：奪寶爭霸戰》的上映，不過，目前雙方只給出8／9的日期，並沒有透露太多相關資訊，有興趣的朋友，只需要再等幾天就能知道此次的聯名哦！

▲《航海王》聯名。（圖／翻攝自atmos、Twitter@PUMA_JPN）

▲神秘的《航海王》X PUMA。（圖／翻攝自Twitter@PUMA_JPN）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本, 動漫, 航海王, atmos, 魯夫, PUMA, 聯名, 球鞋
fashion.net

熱門文章

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

試・開箱／PRADA七夕限定太燒　超迷你唇膏盒必買、愛心包可愛好裝

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

41公斤陳妤露超美川字線　想「增重養肌」

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

衣、鞋一年產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！穿ZARA平口洋裝千元有找

ET Fashion

推薦閱讀

【奧斯塔羅】最近工作上有什麼好運將來臨嗎？

體感降3度！6款「涼感保養」讓你戶外彷彿置身冷氣房

煩惱寬褲怎麼搭？日本男生都穿「帆布鞋」　初心者能一次就上手

魯夫手上拿的是隱藏版！atmosＸ《航海王》聯名暗藏玄機　8／8準備開搶 加入「閃電」比較好喝！藤原浩Ｘ星巴克超潮透明杯400元有找　 不怕髒白鞋6選！奶油底很重要、挑這種要白不白的才實穿 歐陽娜娜封面造型超浮誇！「滿臉雀斑配大紅唇」　網驚：到底怎麼了 奧斯塔羅12星座一周運勢0805-0811　巨蟹七夕有機會脫單、天蠍看緊荷包 從氣球顏色測「心智年齡」　1秒看出你是女孩還是大叔 再粗的蘿蔔腿都有救！每天躺著練5動作　小腿瘦整圈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面