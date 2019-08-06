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2019年Q2全球最受歡迎品牌出爐　Gucci打敗Off-White重返冠軍寶座　

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編輯／Duke

知名時尚平台Lyst每一季度都會選出全球最受歡迎的20大品牌，而今年Q1的第1名寶座是由Off-White拿下，Gucci與Balenciaga（巴黎世家）分居2、3名，然而，時間到了8月，所以Lyst也公佈了Q2的名次，而下面帶各位一覽前3名吧！

第1名：Gucci

重返第1名寶座的Gucci，除了收入增長20％以外，Gucci還推出能夠體驗球鞋試穿的App以及Cruise系列，而以上的這些作為都幫助Gucci加速成為Q2最熱門的品牌。

▲GUCCI推出AR試鞋App。（圖／品牌提供）

▲GUCCI推出AR試鞋App。（圖／品牌提供）

第2名：Off-White

雖然在Q2被Gucci擠下寶座，但Off-White也只下滑一個名次，而這其實都要歸功於和IKEA、Nike等品牌的聯名以及Virgil Abloh的個人影響力，才使得Off-White保住前2的位置。

第3名：Balenciaga

自開啟老爹鞋風潮以來，Balenciaga的聲勢一直高居不下，雖然後續推出的Track銷量沒有Triple S誇張，但成績也不算太差，並且Balenciaga的包款與服飾依舊強勢，所以才能連續2個季度坐落於第3名。

另外，Q1與Q2的全球最受歡迎20大品牌中，其排名沒有太大的變動，差別只在於Alexander Mcqueen跌出榜單，取而代之的則是Moschino，而下方為完整的排名。

第4名：Valentino
第5名：Prada
第6名：Versace
第7名：Fendi
第8名：Stone Island
第9名：Nike
第10名：Saint Laurent
第11名：Vetements
第12名：Burberry
第13名：Dolce＆Gabbana
第14名：Givenchy
第15名：Palm Angels
第16名：Adidas
第17名：Moncler
第18名：Moschino
第19名：Yeezy
第20名：Balmain

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關鍵字：

Lyst, 全球最受歡迎品牌, Off-White, Gucci, Balenciaga, VirgilAbloh, Prada, Nike, SaintLaurent, Burberry, Adidas, Yeezy
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