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黑眼圈消極掰！療癒系助眠神器　一覺醒來愈睡愈美麗

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▲▼東森自然美眼霜促銷折扣。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

▲ETtoday小編「阿嬌可可」分享療癒系睡眠保養術。（圖／取自阿嬌可可愛joke部落格）

消費中心／綜合報導

你也是得開啟濾鏡「一鍵美顏」修飾熊貓眼的人嗎？常見的黑眼圈成因，大多脫離不了過敏、熬夜壓力以及卸妝不足的暗沉所致！身為一個育有3歲小孩的媽媽，ETtoday小編「阿嬌可可」拒當臉上掛有消極黑眼圈的黃臉婆，透過3款助眠神器，只要在睡前5分鐘STEP BY STEP為疲勞的雙眼舒壓，順便保養眼周肌膚，和老公感情好到爆。

▲▼親子。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

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▲▼小編體驗東森自然美眼霜。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

STEP1：助眠精油舒壓　睡飽飽眼睛啵亮

市面上有一種「精油滾珠棒」可以隨身攜帶，甚至可以直接塗擦在肌膚上，透過簡單的嗅吸、按摩人中及太陽穴都有助眠的效果，每當累到睡不著或出國環境變動時都很有用，阿嬌可可發現只要睡好覺，隔天眼睛就會超明亮！

STEP2：質地水潤的眼霜　改善黑眼圈又紓壓

熬夜壓力型的黑眼圈，其實很適合用眼霜按摩舒緩，因為通常眼霜都含有亮白、提升緊緻彈力等成分，阿嬌可可推薦東森自然美推出的「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」，她認為爆水系的清爽質地是這款眼霜最吸引人的地方，她曾用過許多貴桑桑的專櫃眼霜，反而覺得太強調逆齡、抗皺而太油難以吸收，過度保養其實也是造成眼妝暈染、易脫妝的元兇之一，所以選擇一款適合自己的眼霜非常重要。

▲▼小編體驗東森自然美眼霜。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

▲▼質地細緻水潤的爆水系眼霜相當罕見，使用起來清爽無負擔！

▲▼小編體驗東森自然美眼霜。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

另外，阿嬌可可發現自己眼周壓力過大時容易頭痛，而這種頭痛欲裂的情形反而想睡也睡不著，這時若直接按摩眼周容易拉扯肌膚，所以她也會搭配「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」輕輕按摩舒壓，效果很好。

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STEP3：15分鐘入睡神物　加熱式熱敷眼罩hen環保
之前日本花王的熱敷眼罩相當流行，但阿嬌可可發現每次短暫用一次就丟掉實在太浪費，於是她趁日本旅遊時，在藥妝店購入充電式熱敷眼罩，一敷15分鐘內就能睡著，加熱用的充電器還可以當行動電源，超方便。

▲▼小編體驗東森自然美眼霜。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

質地清爽眼霜＋充足睡眠＝活力滿滿、黑眼圈消極掰！

阿嬌可可說，當媽媽之後才真正了解到睡眠的重要性！她認為只要基礎保養、保濕做足，睡眠品質好，對抗黑眼圈就能事半功倍，只要眼睛明亮，整個人看起來就神清氣爽！

然而，輕熟齡愛美女子經常對眼霜既期待又怕受傷害，常擔心擦太滋潤的保養品容易長肉芽，其實已有皮膚科醫師澄清過，眼周沒有皮脂腺，長肉芽是體質的關係，只要選擇分子夠小、質地清爽的眼霜通常都不會有太大問題唷！

▲▼小編體驗東森自然美眼霜。（圖／取自阿嬌可可愛joke）

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